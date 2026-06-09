Un hombre de 60 años muere en un choque frontal entre dos coches en Tenerife

Un trágico suceso ha sacudido las carreteras tinerfeñas al inicio de esta semana. Un varón de 60 años ha perdido la vida como consecuencia de una violenta colisión frontal entre dos vehículos que circulaban por la carretera TF-16. El accidente tuvo lugar concretamente en la zona conocida como Tejina, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Según ha reportado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el impacto fue de tal magnitud que los servicios de rescate tuvieron que intervenir de urgencia para socorrer a las víctimas.

Los hechos se desencadenaron a las 23:36 horas de este pasado lunes, momento en el que las salas operativas recibieron la alerta ciudadana. Inmediatamente, se activó un amplio dispositivo que incluyó el traslado a la zona de varias dotaciones de los bomberos de Tenerife. A su llegada al lugar del siniestro, los efectivos se encargaron de asegurar los automóviles accidentados, que habían quedado severamente dañados bloqueando la vía, y procedieron a efectuar las complejas maniobras necesarias para excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de los habitáculos deformados por el aparatoso impacto.

Una vez liberados, los afectados quedaron a disposición del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los facultativos comprobaron con rapidez que el conductor de 60 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Ante la extrema gravedad del cuadro clínico, el equipo médico inició sin dilación las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar tanto básicas como avanzadas. A pesar de los denodados esfuerzos prolongados durante varios minutos en el mismo lugar de los hechos, los sanitarios no obtuvieron respuesta positiva alguna, viéndose finalmente obligados a certificar el fallecimiento del varón en el lugar del suceso.

Por otro lado, el mismo equipo de emergencias del SUC brindó atención médica a la segunda persona implicada, una mujer de 58 años de edad. En el momento inicial de la asistencia facultativa, la herida presentaba signos de intoxicación así como diversas lesiones de carácter moderado. Tras ser estabilizada in situ y bajo la premisa de descartar posibles complicaciones internas de mayor revestimiento, la paciente fue trasladada de urgencia a bordo de una ambulancia medicalizada hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias, donde permanece bajo observación y seguimiento por parte de los especialistas.

Junto a los bomberos y al personal médico, en el operativo de emergencias también se personaron diferentes patrullas y agentes de la Policía Local del municipio tinerfeño. Las fuerzas de seguridad colaboraron estrechamente con el resto de los recursos intervinientes, acordonando el perímetro para facilitar las labores de rescate y garantizando la seguridad del tráfico en esta transitada vía de conexión local. Asimismo, los agentes locales se han hecho cargo de realizar el atestado policial correspondiente y han abierto una investigación para esclarecer las causas exactas que propiciaron este fatal desenlace en la red viaria canaria.