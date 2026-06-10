Clavijo alerta de que una mala financiación puede lastrar a Canarias durante años

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pidió este martes unidad a todas las fuerzas políticas del Parlamento autonómico ante la futura reforma del sistema de financiación autonómica. Durante el pleno, el mandatario reclamó a todas las fuerzas con representación en el Parlamento autonómico que mantengan una postura de estricta unidad. A su juicio, si este proceso "sale mal" o supone un "reflejo injusto" de las singularidades de las islas, podría llegar a lastrar el futuro económico de las próximas tres o cuatro legislaturas en la región.

Respondiendo a las inquietudes planteadas por el Grupo Mixto, en concreto por el portavoz de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Clavijo ha lamentado que los ciudadanos del archipiélago se encuentran "solos" en un debate de vital trascendencia. El líder regional ha alertado de la existencia de una "tentación muy alta" por parte del gabinete de Pedro Sánchez de mezclar el REF con los recursos ordinarios que debe percibir la comunidad, una maniobra que perjudicaría gravemente las cuentas insulares.

Reivindicación del REF

En este sentido, ha criticado el profundo desconocimiento que, en su opinión, existe en la península sobre la realidad isleña. El presidente subrayó que muchas comunidades autónomas desconocen qué es una región ultraperiférica o lo que implica a nivel logístico, económico y social. "No saben lo que es el REF", señaló, incidiendo en "lo difícil" que resulta prestar servicios públicos esenciales en un territorio fragmentado y alejado del continente europeo.

Sobre el estado actual de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, Clavijo ha rebajado cualquier expectativa asegurando que, a día de hoy, el Gobierno autonómico carece de propuestas formales. El líder regional ha remarcado que no disponen de ningún documento oficial sobre la mesa, sino únicamente de "discursos, postureo, globos sonda y bombas de humo". Pese a esta grave falta de rigor institucional, ha confirmado que el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías, acudirá a la primera reunión de carácter técnico convocada por el Estado para intentar esclarecer los detalles del nuevo modelo.

Cuentas imposibles

Dada la opacidad de la Administración central y la incomprensión de la doble singularidad canaria, el presidente ha llegado a afirmar que "la mayor esperanza es que esto se posponga". Una paralización evitaría, al menos temporalmente, un acuerdo lesivo para las arcas de la comunidad. Esta inquietud ha sido respaldada por el portavoz Raúl Acosta, quien ha reprochado al Ejecutivo que "le han entrado las prisas" de forma repentina tanto con la elaboración de presupuestos como con el reparto de fondos públicos.

Finalmente, Acosta ha puesto el foco en la viabilidad financiera de las promesas estatales, cuestionando abiertamente cómo se pretende dotar con casi 21.000 millones de euros adicionales a las regiones sin vulnerar el necesario principio de solidaridad territorial. El diputado herreño ha advertido de la imposibilidad de cuadrar estas cifras en un contexto de obligada consolidación fiscal, dudando de que se pueda lograr sin subir impuestos a los ciudadanos, sin recortar el nivel de inversiones o sin disparar aún más el abultado endeudamiento público que ya arrastra España.