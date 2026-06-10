Clavijo estalla contra Sánchez: "Los Presupuestos son una cortina de humo para tapar escándalos"

El anuncio de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es más que una "desviación de la atención", una maniobra de propaganda de una administración que, a la hora de la verdad, es "incapaz de aprobar nada" en el Congreso de los Diputados. Así de contundente se ha mostrado este martes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, alertando del abismo económico al que esta inestabilidad asoma a las islas.

La falta de unos presupuestos estatales serios y rigurosos no es un mero trámite parlamentario; ha sido un lastre directo para la actividad económica. Sin unas cuentas claras, se imposibilita la planificación a medio plazo.

El 'Decreto Canarias', un salvavidas ante el bloqueo

Durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento, y a preguntas del Grupo Nacionalista, Clavijo ha calificado de "mala noticia" la ausencia de cuentas estatales. Ante la inoperancia de Madrid, el Ejecutivo autonómico se aferra ahora a la vía de la excepcionalidad, lograr el apoyo necesario para sacar adelante el llamado 'Decreto Canarias'.

Mientras la maquinaria propagandística de Moncloa vende "como un regalo" lo que no son más que las entregas a cuenta que legítimamente corresponden a las islas por ley, la realidad sobre el terreno es de asfixia. El presidente canario ha advertido que siguen a la espera de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, se digne a sentarse a negociar para cumplir la 'Agenda Canaria'. La ausencia de presupuestos, ha recordado Clavijo, "paraliza" inversiones fundamentales, "dificulta" el flujo de transferencias e imposibilita una "gestión eficiente" de los recursos, dejando a la economía insular a merced de la improvisación.

El colapso de las infraestructuras y la trampa burocrática

El impacto de esta parálisis estatal golpea directamente al tejido productivo y al desarrollo de Canarias. Clavijo ha puesto sobre la mesa las consecuencias tangibles de este desgobierno: la imposibilidad de cerrar los convenios de infraestructuras educativas e hidráulicas, así como la congelación de los planes de empleo y contención de la pobreza.

A esto se suma el agotamiento de los créditos del vital convenio de carreteras, que amenaza con detener obras esenciales. Como muestra de la ineficiencia del mastodóntico aparato estatal, el presidente ha alertado de un riesgo absurdo pero real: la caducidad de las declaraciones de impacto ambiental en proyectos que están pendientes de licitar. Es decir, la propia burocracia devorándose a sí misma por culpa del bloqueo político en Madrid.

"Cuentos para dormir a un Estado"

Desde el Grupo Nacionalista, su presidente, David Toledo, no ha escatimado en críticas hacia lo que considera el "show" anual de los PGE. Toledo ha desmontado la "gran cortina de humo" de unas supuestas negociaciones que "nadie ha visto" y que, invariablemente, se esfuman cuando llega la hora de la verdad en la Cámara Baja.

Para Toledo, la credibilidad del Gobierno central es nula. Los anuncios de Sánchez sobre los presupuestos son, en sus propias palabras, "cuentos que sirven para intentar dormir a un Estado" y meras maniobras de distracción para "tapar escándalos". Mientras el Ejecutivo central prioriza su supervivencia política y el relato mediático, la economía de Canarias sigue pagando la factura de una incertidumbre institucional que ahuyenta el crecimiento y castiga el bolsillo de los ciudadanos.