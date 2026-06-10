El Cabildo de Tenerife adjudica la construcción de 47 viviendas públicas en Granadilla por 9,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato de ejecución de las obras para la construcción de 47 viviendas de promoción pública en el municipio de Granadilla. Este proyecto se enmarca dentro de una estrategia insular sin precedentes en la que la corporación asume, por primera vez, la promoción directa de vivienda pública en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi).

Durante la rueda de prensa, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, celebró la aceleración de estos procedimientos administrativos, cuyo objetivo principal es dar una respuesta ágil y directa que ayude a mitigar el grave problema de acceso al alquiler residencial que afecta a la isla. Las obras de esta nueva promoción han sido adjudicadas a la empresa Satocan por un importe total de 9,6 millones de euros.

El gasto medio que asumirá la administración pública por cada una de las casas de Granadilla asciende exactamente a 204.597,42 euros. Esta cifra se sitúa ligeramente por encima de otros proyectos recientes de la isla, algo habitual en el sector de la construcción debido a las condiciones específicas del suelo, la tipología de las edificaciones o el encarecimiento global de los materiales.

La promoción de Granadilla se suma a un plan de vivienda más amplio que ha sumado importantes adjudicaciones durante el primer tramo del año. Entre ellas destaca el macroproyecto de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la zona de Cuevas Blancas, donde se levantarán 226 viviendas con un presupuesto que supera los 33,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. En este caso, el gasto medio por vivienda se sitúa en torno a los 148.230 euros. Asimismo, el Cabildo aprobó recientemente la adjudicación definitiva en Arafo para construir 24 viviendas públicas en régimen de alquiler, con un presupuesto superior a los 4,6 millones de euros y un plazo de 23 meses, lo que representa un coste medio por hogar de 191.666 euros.

El Cabildo recordó que se mantienen activas otras líneas de actuación para optimizar los recursos en todo el territorio tinerfeño. Destacan iniciativas como el programa Activa Vivienda, una colaboración con los ayuntamientos para adquirir o rehabilitar inmuebles destinados al alquiler social que ya gestiona propuestas para más de 300 viviendas en 21 municipios, y el programa Activa Suelo, un fondo económico diseñado para ayudar a las administraciones locales a comprar parcelas urbanizables que luego serán cedidas al Icavi para seguir construyendo vivienda pública.