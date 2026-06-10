El Cabildo de Tenerife presenta la 13ª edición del festival audiovisual escolar 'Cinedfest'

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes la decimotercera edición del proyecto educativo y audiovisual Cinedfest, un certamen que se celebrará los próximos días 17 y 18 de junio en los Multicines Tenerife, ubicados en el municipio de La Laguna.

Esta iniciativa ha sido dada a conocer por el consejero de Educación, Empleo y Juventud, Efraín Medina; el jefe del Servicio Administrativo de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Jorge González Arrocha, y el codirector del festival, David Cánovas. Durante el acto, Medina ha subrayado el valor del proyecto para la isla, ya que demuestra que la educación y la cultura "pueden caminar juntas para transformar la vida del alumnado".

"El cine es una herramienta poderosa para pensar, crear y expresar, y este festival ha logrado que miles de jóvenes descubran nuevas formas de contar su realidad", ha explicado el consejero insular sobre una cita que se ha consolidado como el mayor proyecto de alfabetización audiovisual del archipiélago canario.

La entrega de galardones se dividirá en dos jornadas: el 17 de junio será el turno de los alumnos de Primaria, mientras que el 18 se premiará al resto de categorías. Todo ello bajo la organización de Free Run Educa y la producción de Free Run Producciones, contando con el respaldo de la corporación insular y diversas instituciones de carácter público y cultural.

Uno de los pilares de este programa es el papel de los docentes, quienes actúan como promotores y mentores de todo el proceso creativo. Para facilitar su labor, la organización pone a su disposición guías pedagógicas específicas sobre el lenguaje audiovisual, además de impartir clases magistrales y mantener un proceso de acompañamiento continuo.

Se trata de una apuesta educativa transversal que abarca desde Infantil, Primaria y Secundaria hasta Bachillerato, FP y Aulas enclave, incluyendo también a asociaciones de personas con discapacidad, universidades y escuelas de cine. El objetivo es introducir el lenguaje audiovisual como herramienta didáctica en los centros educativos a través de la creación de cortometrajes de ficción y documentales.

Las cifras de esta nueva convocatoria reflejan el arraigo del festival: reúne a 339 centros educativos, 783 docentes inscritos y más de 4.000 estudiantes participando en acciones formativas y talleres. En concreto, la isla de Tenerife vuelve a destacar con 101 centros educativos, 258 profesores implicados y la presentación de 177 cortometrajes.

El esfuerzo formativo a lo largo del curso se traduce en 130 sesiones de formación audiovisual y la creación de un Laboratorio de Guion. En este espacio se ha asesorado a los estudiantes en la redacción de 80 libretos, acompañando a los jóvenes creadores desde la idea inicial hasta la configuración final de la historia.

Finalmente, el certamen destaca por su proyección internacional hacia Iberoamérica. Gracias a los convenios con otros festivales educativos y a los Premios Distribución, las obras de los estudiantes canarios podrán verse en países como Argentina, Uruguay, México, Ecuador o Colombia, lo que multiplica las oportunidades de visibilidad para el talento joven más allá de nuestras fronteras.