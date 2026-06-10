El Ministerio de Óscar Puente vuelve a marginar a Canarias al excluir a sus jóvenes fuera de las ayudas del Verano Joven

El Gobierno de España ha vuelto a consumar una discriminación intolerable hacia el archipiélago canario. A pesar de la presión asfixiante de las instituciones canarias y de las iniciativas registradas en el Congreso y el Senado para frenar este agravio, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que da un portazo definitivo a las demandas de las islas. El Ejecutivo central ha blindado la cuarta edición del programa 'Verano Joven' con rebajas de hasta el 90 % para trenes y guaguas en la Península, pero ha borrado deliberadamente de la ecuación al transporte aéreo y marítimo, dejando a la juventud canaria completamente abandonada.

Esta decisión, cuyo anuncio oficial corrió a cargo del Ministro de Transporte Óscar Puente vuelve a romper el principio de igualdad territorial y condena a los jóvenes isleños a ser ciudadanos de segunda por culpa de la falta de voluntad del Estado. Mientras en territorio peninsular viajar este verano costará apenas unos euros, salir de Canarias se convierte en un artículo de lujo. El Gobierno central perpetúa una desconexión geográfica y económica brutal, obligando a los estudiantes de las islas a asumir un sobrecoste salvaje de sus propios bolsillos solo por el hecho de vivir en una región ultraperiférica.

"Los jóvenes canarios seguirán un año más en desventaja respecto a los peninsulares. Todo ha quedado en balde tras comprobar que el Ministerio apenas ha realizado modificaciones", recoge la denuncia ante este nuevo maltrato del Ejecutivo socialista.

Frente común contra el olvido del Gobierno central

La indignación en el archipiélago es total ante lo que se considera un desprecio flagrante de la administración del Estado a la realidad insular. Desde la Federación Canaria de Islas (FECAI), dirigida por Lola García, hasta las organizaciones juveniles vinculadas a Coalición Canaria (JNC), se había exigido por escrito una adaptación justa para que las ayudas estatales se sumaran al 75 % del descuento de residente. La Moncloa ha ignorado por completo este frente común, convirtiendo un programa público en un mecanismo de exclusión geográfica.

Los datos de la vergüenza hablan por sí solos y evidencian la brecha que consiente el Ministerio competente: un joven que viaje desde Almería a Madrid en tren pagará apenas 29 euros gracias al descuento del programa; en cambio, un estudiante de Gran Canaria tendrá que desembolsar 71 euros por el avión en horarios muy incómodos de madrugada, un 59 % más caro, y la factura se dispara hasta los 135 euros si el trayecto se inicia en una isla menor como La Palma. Ante este atropello, las fuerzas canarias no van a callar y seguirán batallando para exigir el respeto y la igualdad que el Gobierno de Pedro Sánchez niega de forma constante a la juventud de las islas.