El papamóvil ya espera en Canarias a León XIV para la última etapa de su viaje

El vehículo oficial que empleará el pontífice durante su estancia en el archipiélago canario, el conocido como papamóvil, ya se encuentra en las islas desde este martes. Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil han sido los encargados de recibir el automóvil en Gran Canaria y lo han escoltado de forma segura hasta Las Palmas, ciudad donde permanecerá custodiado hasta la inminente llegada de León XIV.

El Santo Padre tiene previsto despegar a las 8:30 horas de este próximo jueves desde Barcelona, poniendo rumbo directo hacia el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Esta escala insular marca el cierre de su gira por España, una visita pastoral que previamente ha incluido paradas multitudinarias tanto en Madrid como en la comunidad autónoma de Cataluña. En esta fase final, el viaje adoptará un marcado tono social, dado que el drama de la inmigración acaparará el mayor protagonismo de la agenda oficial.

Durante su primera jornada en territorio canario, el jueves, el programa del papa será especialmente intenso. Uno de los momentos centrales será su visita al puerto de Arguineguín, considerado uno de los epicentros de la ruta atlántica y punto de desembarco habitual de miles de personas. Allí mantendrá un encuentro directo con las organizaciones y realidades de acogida que atienden a los extranjeros que llegan a las costas españolas. Posteriormente, la agenda continuará con una dimensión más espiritual e institucional, ya que se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.

Como broche a este primer día en la provincia oriental, León XIV se desplazará al Estadio de Gran Canaria. Este recinto deportivo se transformará para la ocasión y albergará por la tarde una gran misa multitudinaria, donde se espera la asistencia de miles de fieles procedentes de todas las islas del archipiélago para arropar al cabeza de la Iglesia católica.

El viernes supondrá la última jornada del papa en España, caracterizada por un programa muy apretado en la isla de Tenerife. A primera hora, el pontífice se desplazará para visitar el centro de internamiento de Las Raíces, donde conversará de primera mano con los inmigrantes allí alojados. Poco después, el foco pasará de la acogida a la asimilación social, celebrando un acto en la céntrica plaza del Cristo de La Laguna con diferentes asociaciones enfocadas en la integración de los foráneos.

Para despedirse definitivamente de sus fieles en nuestro país, el Santo Padre oficiará una eucaristía solemne y final. Este último evento litúrgico tendrá como escenario el puerto de Santa Cruz de Tenerife, un lugar simbólico que servirá para reafirmar el mensaje de atención a las fronteras que ha querido imprimir a esta escala insular. Tras la misa, el avión papal despegará de vuelta al Vaticano, concluyendo así una visita histórica.