Según los datos de la Agencia Tributaria, cerca del 40% de los españoles posterga la presentación de la declaración de la Renta al mes de junio. Sin embargo, este periodo de revisión de papeles y facturas suele despertar las alertas de la maltrecha economía del hogar y, de manera muy especial, las de aquellos que tienen una hipoteca pendiente.

Entre los contribuyentes más rezagados existe un perfil muy habitual: el del propietario que, por miedo al papeleo o a perder sus ventajas fiscales frente al fisco, prefiere no tocar su préstamo bancario aunque sea plenamente consciente de que está pagando de más. Un temor infundado. Los expertos explican que el cierre de la campaña del IRPF es, precisamente, la excusa perfecta para reorganizar el presupuesto familiar. En este sentido, Sergio Carbajal, CEO y fundador de nau!, plataforma de inteligencia artificial especializada en el mercado hipotecario, asegura que la clave para aliviar el bolsillo está en "perder el miedo a buscar una oferta mejor".

Un "colchón" anual blindado para las hipotecas más veteranas

Quienes firmaron su préstamo hipotecario antes del 31 de diciembre de 2012 disfrutan de un auténtico privilegio que el Gobierno eliminó para los compradores posteriores: la deducción por vivienda habitual. Esta ventaja fiscal permite desgravar un 15% de todo lo pagado durante el año, con un límite de 9.040 euros anuales que incluye tanto las cuotas mensuales como los intereses y los seguros obligatorios. Esto se traduce en un ingreso directo de hasta 1.356 euros al año en la declaración.

El gran mito que frena a muchos ciudadanos es asumir que, si se marchan a otra entidad financiera en busca de mejores condiciones, Hacienda les retirará de inmediato este beneficio. "Es un error común", recuerdan de forma tajante desde nau!. La desgravación está vinculada legalmente al momento en que se compró la vivienda, no al logotipo del banco que pasa el recibo cada mes.

Si el cambio de entidad se realiza mediante una subrogación, el préstamo conserva intacta su fecha de origen y, por tanto, el derecho a la deducción se mantiene al 100%. Para entender el impacto real de este alivio fiscal en el día a día, la plataforma desglosa el retorno según la cuota mensual de cada hogar:

Cuota de 450 € al mes: Hacienda devuelve 810 € al año.

Cuota de 600 € al mes: El retorno fiscal es de 1.080 € al año.

Cuotas a partir de 800 € al mes: Se consigue el ahorro máximo de 1.356 € anuales.

El peligro de empezar de cero y el criterio de la DGT

El riesgo para la cartera aparece cuando el cambio de banco no se gestiona como una portabilidad (subrogación), sino cancelando la hipoteca antigua para abrir una completamente nueva desde cero. Sergio Carbajal aconseja vigilar estrechamente este paso, ya que introduce dos factores de peligro: la pérdida definitiva del derecho a esa deducción anual de hasta 1.356 euros y la exclusión fiscal de cualquier dinero extra que se solicite para cubrir las comisiones o los gastos del cambio.

Por ello, la portabilidad hipotecaria debe ser siempre el punto de partida, dado que la ley limita los costes y protege al usuario ante la Agencia Tributaria. Con todo, cambiar la hipoteca vía cancelación no lleva implícito al 100% la pérdida del beneficio, pero hay que tener en cuenta que el criterio de la Dirección General de Tributos (DGT) no es uniforme y la interpretación puede variar, exponiendo al contribuyente a la inseguridad jurídica.

El factor matemático: ¿Cuándo compensa mudar la hipoteca?

A pesar de las advertencias, los números mandan. Existen ocasiones en las que las ofertas del nuevo banco son tan agresivas y beneficiosas que compensa dar el paso, incluso despidiéndose de la ayuda de Hacienda. Todo se reduce a comparar la pérdida de la deducción con lo que se va a ahorrar cada mes en la nueva cuota gracias a un tipo de interés más bajo.

Tomando como ejemplo una hipoteca media con 210.000 euros pendientes, las matemáticas plantean dos escenarios muy claros: