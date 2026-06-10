La alcaldesa de Mogán critica que el Gobierno haya convertido la visita del Papa en "un acto político"

La visita del Papa a Arguineguín, en Gran Canaria, ha reabierto el debate político y social en torno a la gestión de la crisis migratoria de 2020 en el muelle del municipio. En una entrevista en el programa de esRadio Es la Mañana de Federico, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha expresado su malestar por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que, según denuncia, se ha "politizado" en exceso.

Onalia Bueno ha querido dejar claro desde el inicio que la llegada del pontífice es recibida con satisfacción en el municipio. "La sensación es de entusiasmo por recibir al Papa", ha afirmado, recordando que el Vaticano ya mostró interés en visitar el muelle durante la crisis migratoria de 2020.

Sin embargo, la alcaldesa ha centrado sus críticas en la presencia institucional del Ejecutivo central. "La indignación nuestra viene no por el Papa, obviamente, sino porque al final Pedro Sánchez se apunta a la visita a última hora", ha señalado. En su opinión, el acto ha pasado de ser un homenaje a las víctimas de la crisis migratoria a un evento con protagonismo político: "Se ha convertido en un acto político porque han ido sumándose ministros y representantes del Gobierno".

Bueno ha recordado especialmente la gestión del año 2020, cuando el muelle de Arguineguín llegó a albergar a más de 3.600 personas en condiciones de saturación: "Nos vimos solos ante aquel drama migratorio", ha denunciado, insistiendo en que la respuesta estatal fue insuficiente en aquel momento.

El "punto de inflexión" local

La alcaldesa ha reivindicado su papel durante aquellos meses críticos, asegurando que el municipio tuvo que actuar por cuenta propia ante la falta de recursos: "Ese fue el punto de inflexión de la crisis migratoria de Arguineguín", ha explicado, al recordar cómo su intervención obligó a reorganizar la atención a los migrantes.

"Desde lo local, si eres precisa y combativa, se consiguen cosas como las que se consiguieron", ha defendido, subrayando que su gestión forzó al Estado a habilitar infraestructuras de acogida en Canarias.

Onalia Bueno ha insistido en que la competencia migratoria corresponde exclusivamente al Gobierno central y ha lamentado lo que considera un abandono institucional: "Nunca tuve una palabra de aliento por parte del Gobierno de España".

La visita de León XIV

En relación con el acto previsto con el Papa, la alcaldesa ha destacado su carácter simbólico y su relación con el pasado reciente del enclave. "Para nosotros es un honor que se desplace al muelle que se bautizó en aquel momento de la vergüenza", ha afirmado, confiando en que la visita sirva como gesto de reconocimiento a los migrantes que pasaron por allí.

No obstante, ha vuelto a insistir en el malestar político acumulado: "El enfado es el que es porque cuando lo necesitábamos nunca estuvo ni siquiera una llamada de teléfono". Sobre la presencia del presidente del Gobierno, ha sido especialmente crítica: "Tiene una capacidad de generar malestar independientemente de la situación".

Evolución de flujos migratorios

Preguntada por el efecto de este tipo de actos en el fenómeno migratorio, Onalia Bueno ha evitado vincular directamente la visita del Papa con un posible efecto llamada, aunque sí ha advertido de la complejidad del fenómeno. "Las crisis migratorias son cíclicas", ha señalado, recordando episodios similares en 2006 y 2020.

La alcaldesa ha apuntado a las políticas internacionales como factor clave en la evolución de los flujos migratorios: "Todo depende de las políticas europeas y de los acuerdos con terceros países".

Finalmente, ha defendido la gestión actual del municipio y ha asegurado que Mogán no sufre conflictos de convivencia derivados de la inmigración: "No tengo problemas ni de xenofobia ni de racismo porque no tengo centros de migrantes en el municipio de Mogán. Cada vez que llega alguna patera se los lleva directamente a las infraestructuras que están en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria".