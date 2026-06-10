El nuevo lujo doméstico no está dentro de casa, sino fuera

Cocinar al aire libre ya no es solo una costumbre de verano ni una barbacoa improvisada. Cada vez más hogares están incorporando cocinas exteriores pensadas para el día a día, especialmente en lugares como Canarias, donde el clima invita a vivir fuera de casa prácticamente todo el año.

En este contexto, la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC), impulsora de "La Buena Cocina Hecha en Casa", destaca el crecimiento de esta tendencia, que transforma terrazas, patios y jardines en auténticas extensiones de la vivienda.

En el caso de Canarias, el fenómeno encaja de forma natural: el buen tiempo, la vida social al aire libre y las reuniones familiares hacen que estos espacios tengan un uso constante, no solo ocasional.

De la barbacoa a la cocina completa

El cambio más importante es conceptual. Ya no se trata solo de una barbacoa, sino de una cocina exterior planificada.

El diseño comienza con la ubicación, la orientación, el viento y la conexión con la cocina interior. También es clave prever el uso real del espacio y contar con profesionales que ayuden a evitar errores en instalaciones y distribución.

Cocinas de exterior

Materiales preparados para el clima

En entornos como el canario, los materiales cobran especial importancia. Sol intenso, humedad y ambiente marino exigen superficies resistentes, fáciles de mantener y preparadas para un uso continuado.

La durabilidad y la seguridad son tan importantes como el diseño.

Espacios organizados y funcionales

Las cocinas exteriores se estructuran como las interiores, con zonas diferenciadas:

cocción (barbacoa, parrilla u horno)

(barbacoa, parrilla u horno) aguas (fregadero)

(fregadero) preparación (encimera)

(encimera) almacenaje (módulos y cajones)

(módulos y cajones) conservación (frigorífico en proyectos completos)

La iluminación también juega un papel clave, tanto funcional como ambiental, especialmente en cenas al aire libre tan habituales en Canarias.

Un espacio más para vivir la casa

Más allá de lo técnico, estas cocinas responden a una forma de vida. En Canarias, donde la vida social se desarrolla en gran medida al aire libre, estas instalaciones encajan de forma natural con la cultura doméstica.

nueva tendencia de cocina

"La Buena Cocina Hecha en Casa también puede vivirse al aire libre", señalan desde la AMC, que subraya cómo el sector está desarrollando soluciones cada vez más adaptadas a distintos estilos de vida.

La Asociación de Mobiliario de Cocina agrupa a más de 160 empresas del sector en España y promueve el desarrollo de la industria bajo la marca "La Buena Cocina Hecha en Casa".