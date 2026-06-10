La creación de empresas en Canarias cae un 9,4% y la disolución aumenta un 34,9% en abril

La constitución de nuevas sociedades mercantiles en la Comunidad Autónoma de Canarias ha experimentado un retroceso del 9,4% durante el mes de abril en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, se constituyeron 387 compañías en la región, mientras que el número de aquellas que cerraron definitivamente sus puertas ascendió a 116, lo que representa un significativo incremento interanual del 34,9%, según los datos oficiales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de esta caída en la comparativa interanual, la cifra absoluta no es del todo negativa si se amplía el foco. De hecho, los datos reflejan que se trata del tercer mejor registro de constitución de compañías en un mes de abril dentro de toda la serie histórica del archipiélago. Además, el músculo financiero de estas operaciones de emprendimiento ha mostrado un vigor inusual en el tejido empresarial local.

Para la puesta en marcha de estas 387 firmas creadas durante el cuarto mes del año, se suscribieron algo más de 15,47 millones de euros. Esta cantidad supone un espectacular repunte del 109,35% si se compara con el mismo mes de hace un año, cuando el capital desembolsado apenas superó los siete millones. Este dato sugiere que, aunque nacen menos firmas, las que lo hacen arrancan con un mayor respaldo de capital inicial para garantizar su viabilidad en el mercado.

En cuanto al análisis de las empresas que han echado el cierre definitivo en la región, la inmensa mayoría lo ha hecho por voluntad propia. De las 116 entidades disueltas el pasado mes de abril en Canarias, un total de 97 optaron por la disolución voluntaria; 12 desaparecieron debido a procesos de fusión con otras corporaciones y las siete restantes cesaron su actividad por diferentes causas legales o económicas.

El comportamiento del tejido productivo canario contrasta con el de otras regiones del territorio nacional. A nivel de España, La Rioja, Asturias y Murcia registraron los mayores crecimientos en la formación de nuevas unidades de negocio, con alzas del 41,94%, 39,6% y 23,33%, respectivamente. En el extremo opuesto de la tabla se situaron precisamente Canarias, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, que lideraron los retrocesos nacionales con caídas del 9,37%, 8,87% y 8,41%.

La estadística de mortalidad empresarial también arroja notables diferencias por autonomías. La destrucción de corporaciones aumentó en la práctica totalidad de las comunidades, siendo Extremadura, Navarra y La Rioja los territorios donde más negocios se destruyeron en términos relativos. Las únicas excepciones a esta tendencia destructiva fueron Murcia y el País Vasco, donde las tasas interanuales de disolución se redujeron de forma muy notable un 61,9% y un 28,33%.

Por último, el informe del INE refleja un comportamiento muy dinámico en las corporaciones ya asentadas en las islas que deciden fortalecer sus balances frente a la incertidumbre. El número de sociedades mercantiles que llevaron a cabo una ampliación de capital se disparó un 85% en el archipiélago en abril, alcanzando a 111 entidades. El capital suscrito en estas operaciones ascendió a 67,64 millones de euros, una cifra que es un 161,7% superior a la anotada en el mismo mes del ejercicio precedente, evidenciando una fuerte apuesta por la consolidación financiera de las empresas canarias.