La llegada del Papa llena los alojamientos de Tenerife: "No hay una cama entre jueves y viernes"

La recta final de la visita del Papa a España tendrá como escenario Tenerife, donde Santa Cruz se prepara para recibir a decenas de miles de personas en un acontecimiento que el primer teniente de alcalde Carlos Tarife define como "absolutamente histórico". En una entrevista en esRadio en Es la Mañana de Federico, el dirigente popular ha detallado los preparativos de la jornada y ha subrayado el valor simbólico que tendrá la presencia del Papa en el archipiélago.

Un recuerdo para siempre

Tarife ha asegurado que la isla vive los días previos con una enorme expectación: "Tenemos que decir que esto es una visita histórica en Canarias", ha afirmado. El programa previsto incluye actos en San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, además de una misa multitudinaria en la zona portuaria para más de 30.000 personas.

"Desde luego, algo que va a quedar en la retina de todos nosotros", ha señalado sobre una jornada que culminará con un recorrido del Papa por la capital tinerfeña para acercarse a los ciudadanos. Uno de los principales desafíos será la movilidad. Por ello, Tarife ha pedido a quienes quieran asistir que lleguen a la ciudad antes de las nueve de la mañana debido a los cortes de tráfico previstos.

Más de 2.000 voluntarios para una cita histórica

La organización del evento ha implicado a administraciones, Iglesia y sociedad civil. Según ha explicado el dirigente popular, se ha constituido un comité organizador integrado por el Obispado, el Gobierno de Canarias, el Estado, el Cabildo y el Ayuntamiento.

El despliegue ciudadano también ha sido notable. "Estamos hablando de más de 2.000 personas que se han ofrecido para colaborar", ha destacado, agradeciendo especialmente la implicación de las parroquias y del voluntariado. Tarife se ha mostrado convencido de que la respuesta de la ciudadanía será ejemplar y ha reivindicado el carácter cívico de los asistentes.

Canarias y la inmigración

Más allá del componente religioso, el responsable municipal considera que la visita permitirá proyectar una realidad que afecta desde hace años al archipiélago.

En este punto, respaldó las recientes declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sobre la gestión de la crisis migratoria. "Las comparto", ha afirmado, asegurando que municipios de distintas islas se sintieron abandonados durante los momentos más difíciles de la llegada masiva de migrantes. "Siempre hemos pedido mayor implicación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido.

Impacto turístico y perspectivas de futuro

Tarife ha destacado además el efecto económico inmediato de la visita papal: "Me consta que no hay una cama en la ciudad entre el jueves y el viernes", ha explicado, señalando que miles de personas llegarán desde distintos puntos de España para asistir a los actos. "Nunca un Papa había visitado el archipiélago y eso es una grandísima noticia", ha insistido.

El dirigente popular ha aprovechado también para defender la gestión turística del Gobierno canario y apostar por un modelo basado en la calidad y la sostenibilidad. "Se está apostando por un turismo de calidad sobre ese turismo de masas", ha asegurado. A un año de las elecciones municipales, Tarife ha considerado que el Partido Popular atraviesa un momento favorable en Canarias.