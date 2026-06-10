Las Palmas concede su Llave de Oro a León XIV en su histórica visita a la ciudad

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha desvelado este miércoles la Llave de Oro de la localidad, un galardón que el Ayuntamiento entregará a León XIV con motivo de su llegada a la capital grancanaria prevista para este jueves, 11 de junio. Se trata de un acontecimiento de enorme relevancia, ya que supone la primera vez que un pontífice pisa la isla en sus más de cinco siglos de historia.

El acto de presentación ha contado con la participación del cronista oficial, Juan José Laforet, quien ha detallado los pormenores de esta condecoración, recogida como una de las máximas distinciones en el actual reglamento municipal. La entrega de la Llave de Oro está estrictamente reservada a los jefes de Estado extranjeros que acuden en viaje oficial o, de manera muy excepcional, a figuras de indudable trascendencia internacional que atesoran méritos extraordinarios.

Durante su intervención, Darias ha subrayado el "gran simbolismo histórico" y el "gran valor institucional" de este gesto, que pretende reflejar el espíritu de una urbe "abierta, de acogida y hospitalaria". De este modo, la corporación local busca trasladar el respeto y el afecto de todos los vecinos al Papa, en el marco de una visita que marcará un hito sin precedentes en los 548 años de andadura de la ciudad atlántica.

La concesión de este atributo supone, además, la recuperación de una costumbre institucional que había caído en desuso. Según ha recordado el propio Ayuntamiento, este título honorífico llevaba tres décadas sin otorgarse. La última vez que se hizo entrega del mismo fue en el año 1996, cuando la corporación municipal decidió distinguir a un grupo de destacados científicos y galardonados con el premio Nobel.

El origen histórico de este rito, tal y como ha explicado Laforet, se remonta a la época de las antiguas poblaciones amuralladas de la Edad Media. En aquel periodo, ceder las llaves de las puertas suponía la máxima muestra de confianza y honor dispensados a los visitantes ilustres, una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos como símbolo de apertura y hermandad institucional.

Para conmemorar esta efeméride, el Consistorio ha encargado una pieza exclusiva elaborada de manera artesanal. El objeto ha sido fundido por un orfebre utilizando una aleación de metales conocida como zamak, para ser posteriormente chapada en oro de ley. El meticuloso proceso de creación comenzó con una rigurosa fase de investigación y desarrollo conceptual, con el objetivo de garantizar que el diseño estuviera a la altura de un acontecimiento de tal magnitud.