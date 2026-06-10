Los vecinos de Santa Cruz decidirán futuras inversiones con ayuda de talleres presenciales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una nueva campaña de talleres presenciales en los cinco distritos del municipio con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2026-2027. La iniciativa busca resolver dudas, ofrecer apoyo técnico y acercar el proceso a los vecinos para que puedan decidir de forma directa sobre futuras inversiones municipales.

La acción, impulsada por el área de Participación Ciudadana, se desarrollará a lo largo del mes de junio y complementa el taller telemático celebrado semanas atrás. Con esta nueva ronda de encuentros presenciales, el Consistorio pretende reforzar el acceso de la ciudadanía a un proceso que permitirá seleccionar proyectos y actuaciones para los distintos barrios de la capital.

El calendario comenzará el 10 de junio en el Centro Comunitario Nuevo Obrero, en el distrito Ofra-Costa Sur. Posteriormente, los talleres se celebrarán el 18 de junio en la sede del Ayuntamiento, correspondiente al distrito Centro-Ifara; el 19 de junio en el Centro Comunitario Valleseco, en Anaga; el 23 de junio en la Biblioteca Municipal Central, en Salud-La Salle; y concluirán el 26 de junio en el Centro Comunitario El Sobradillo, en el distrito Suroeste.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de este mecanismo de participación para acercar la gestión municipal a la ciudadanía. Según señaló, los Presupuestos Participativos permiten que los vecinos se impliquen de forma directa en las decisiones que afectan a sus barrios y contribuyan a construir una ciudad más cercana a las necesidades reales de la población.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, animó a los santacruceros a sumarse al proceso y recordó que los talleres están diseñados para que ninguna persona quede excluida por dificultades técnicas o por desconocimiento del procedimiento. El edil subrayó que el objetivo es garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas durante la fase de votación.

Actualmente, el Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento cuenta con 7.440 usuarios registrados, que ya han recibido información sobre esta programación a través de los distintos canales habilitados por el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el plazo para votar las propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 29 de junio. Los ciudadanos podrán elegir aquellas iniciativas que consideren prioritarias para sus distritos y para el conjunto del municipio, contribuyendo así a definir parte de las inversiones que se ejecutarán en los próximos años.