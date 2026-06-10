¿Podrás circular durante la visita del Papa a Canarias? Estas son las carreteras que sufrirán cortes y restricciones

La visita del papa León XIV a Canarias los próximos 11 y 12 de junio traerá consigo importantes afecciones al tráfico tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Aunque muchas personas aún desconocen cómo les afectarán los desplazamientos esos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha detallado las principales restricciones, cortes y recomendaciones para conductores.

La principal recomendación de Tráfico es clara: evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles durante las jornadas de la visita papal. Además, se anima a las empresas a facilitar el teletrabajo siempre que sea posible para reducir la presión sobre la red viaria.

¿Qué pasará en Tenerife?

El viernes 12 de junio será la jornada con mayores afecciones en la isla. La DGT ha previsto cortes dinámicos y cierres de incorporaciones en varias de las principales carreteras de Tenerife.

Entre las vías afectadas se encuentran la TF-5, TF-24, TF-13, TF-152 y TF-235, con restricciones que se prolongarán desde primera hora de la mañana hasta media tarde, dependiendo del tramo.

Especialmente relevantes serán los cortes previstos en la TF-5, donde se limitará la circulación en distintos momentos del día, afectando tanto a los desplazamientos hacia el norte como a los accesos a Santa Cruz de Tenerife.

Además, el carril derecho de la TF-4 permanecerá reservado durante la jornada del 12 de junio para las necesidades del dispositivo organizado con motivo de la visita.

Gran Canaria también sufrirá restricciones

Las afecciones comenzarán el jueves 11 de junio en Gran Canaria. Las principales restricciones se concentrarán en la GC-1, la GC-3 y la GC-31.

Durante diferentes franjas horarias se producirán cortes dinámicos, cierres de accesos y desvíos de tráfico, especialmente en la GC-1, la principal arteria de comunicación de la isla.

También el viernes 12 de junio continuarán algunas restricciones en la GC-1 y en el entorno del Túnel de San José.

Restricciones para camiones y mercancías peligrosas

La DGT también ha establecido limitaciones específicas para vehículos pesados de mercancías y transportes de mercancías peligrosas.

En Tenerife, las restricciones afectarán a las autopistas TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5 durante buena parte del día 12 de junio. En Gran Canaria se aplicarán en distintos tramos de la GC-1, GC-3 y GC-31 entre los días 11 y 12.

Únicamente quedarán exentos determinados vehículos de emergencia, auxilio en carretera y servicios esenciales autorizados.

Si vas a acudir a los actos del Papa

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con suficiente antelación y optar por el transporte público o los aparcamientos habilitados para vehículos privados siempre que sea posible.

La DGT recuerda además que los horarios y restricciones podrán modificarse en función de las necesidades de seguridad y del desarrollo de los actos previstos, por lo que aconseja consultar la información actualizada antes de emprender cualquier viaje.

¿Cómo saber si tu ruta estará afectada?

Los conductores pueden seguir la evolución del tráfico en tiempo real a través de los canales oficiales de la DGT, donde se informará de los cortes activos, incidencias y rutas alternativas durante toda la visita del papa León XIV a Canarias.

Si todavía no sabes si podrás circular por tu carretera habitual durante esos días, conviene consultar con antelación las restricciones previstas para evitar retrasos y cambios de última hora.