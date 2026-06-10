Poli Suárez respalda la neutralidad en los colegios canarios frente al odio y la censura ideológica

El debate educativo ha cobrado un aspecto fundamental en el Parlamento de Canarias. El consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez, ha defendido con firmeza la reciente instrucción dictada por su departamento, asegurando de forma tajante que existe "cero polémica" e incidencias en los centros educativos de las islas a raíz de la aplicación del principio de neutralidad institucional. Frente a las críticas de la oposición, el Ejecutivo autonómico se mantiene firme en su propósito de garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros, plurales y completamente alejados de cualquier tipo de disputa partidista o adoctrinamiento.

La comparecencia parlamentaria ha dejado al descubierto las estrategias contrapuestas de los distintos bloques políticos. Por un lado, la izquierda, abanderada por el PSOE y Nueva Canarias (NC-bc), cargó duramente contra el consejero acusándolo de "practicar la censura", "manipular la opinión pública" y aplicar criterios "vagos e indeterminados" que, según su versión, buscan la exclusión en la escuela pública. Por el otro extremo, Vox se sumó a las críticas afirmando que la educación canaria está "en coma" y exigiendo que se utilicen las instrucciones para blindar las aulas frente a determinados colectivos, anteponiendo la moral de los padres por encima de todo.

"En las aulas se habla de todo, sí se habla de todo. Lo que sí hay en los centros educativos de esta tierra, por lo menos los de esta tierra, lo que sí hay es libertad", ha replicado Suárez de forma contundente, afeando a la izquierda que pretenda dividir los centros entre "buenos y malos" cuando toda la comunidad educativa defiende la democracia.

Retrato de una contradicción política

Frente a estas interpretaciones sesgadas que intentan dibujar un falso escenario de censura desde un lado y de debilidad desde el otro, el consejero ha aclarado que la instrucción persigue un fin estrictamente democrático y de convivencia: evitar que los discursos de odio, la intolerancia, el racismo o la xenofobia entren en las escuelas, protegiendo los debates bajo el amparo de los derechos fundamentales.

En este sentido, el Ejecutivo regional ha desmontado la estrategia de la izquierda recordando que las directrices vigentes no son ninguna novedad improvisada, sino que se basan en criterios idénticos a los que ya fijó el anterior Gobierno de Ángel Víctor Torres en enero de 2023, bajo el mandato del Pacto de las Flores. Una evidencia que deja al descubierto la incoherencia de las formaciones de izquierda, que hoy tachan de censura las mismas normas de neutralidad que ellos mismos redactaron y aprobaron cuando gestionaban el archipiélago.