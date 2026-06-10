Recogen miles de firmas contra las hamacas de hormigón en un espacio protegido de El Hierro

Una plataforma ciudadana ha logrado aglutinar casi 5.600 apoyos a través del portal de internet change.org con el objetivo de solicitar la eliminación de un proyecto urbanístico en la costa canaria. En concreto, los vecinos rechazan la construcción de unas estructuras de descanso en la cala de Tacorón, ubicada en el municipio de El Pinar.

Los impulsores de esta queja detallan que el Gobierno municipal ha aprobado y comenzado la instalación de ochenta tumbonas con armazón de cemento, acompañadas de sus respectivas sombrillas. Según denuncian, esta intervención está ocupando diversos terrenos libres de construcciones, lo que supone una alteración grave del entorno natural. Además, advierten de que durante el desarrollo de los trabajos se están destruyendo campos de lava y se vierten gravas sobre la arena para habilitar nuevos senderos para los visitantes.

El impacto ambiental de la obra es uno de los puntos que mayor preocupación genera. Este espacio costero forma parte de una Zona Especial de Protección de las Aves, figura conocida bajo las siglas ZEPA. En el área específica de la plataforma de Tacorón habita una colonia de pardelas cenicientas que, según los expertos y los propios vecinos, podrían verse gravemente afectadas al encontrarse en pleno periodo reproductor.

A la amenaza sobre la fauna se suma el peligro para la flora autóctona. Los promotores de la iniciativa afirman que el proyecto urbanístico también altera el hábitat de un helecho protegido conocido popularmente como lengua de serpiente. Esta especie vegetal, incluida dentro del Régimen de Protección Especial tanto en los catálogos españoles como en los autonómicos, tiene en esta llanura insular uno de sus últimos reductos de supervivencia.

Atendiendo a estos graves impactos ambientales, los firmantes sostienen que la Administración local debería ordenar la suspensión inmediata de las obras. Desde la plataforma proponen que las intervenciones públicas en la cala tendrían que estar estrictamente circunscritas a la reparación y el mantenimiento de las instalaciones que ya existen en el lugar, tales como los merenderos, las áreas de aparcamiento y el solárium del charco.

En esta misma línea argumental, el texto de la petición expone que, más allá del daño ecológico directo, el proyecto está destruyendo un verdadero símbolo paisajístico. La zona representa un enclave de extraordinario valor geológico donde la naturaleza se muestra con una fuerza y autenticidad difíciles de encontrar. Para los críticos, la colocación masiva de estos elementos representa "una ocupación agresiva y poco respetuosa, degradando con su artificialidad la armonía del paisaje".

Los vecinos apuntan que convertir un litoral volcánico en estado puro en un área de uso turístico intensivo supone una pérdida evidente de la identidad territorial. Indican que se trata de una intervención "totalmente fuera de lugar" en un territorio catalogado como Reserva de la Biosfera y Geoparque. "Defender Tacorón es defender el alma de El Hierro, un espacio para el sosiego, la contemplación y la conexión con la naturaleza", sentencian los ciudadanos movilizados.