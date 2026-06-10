Sánchez humilla a Canarias y aparta por decreto a Clavijo ante la visita del Papa para relanzar a Torres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a desatar la indignación política tras valerse de un decreto para apartar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de los actos oficiales de la visita del Papa León XIV a las islas, con el único propósito de colocar en su lugar al ministro y líder del socialismo canario, Ángel Víctor Torres.

Esta maniobra de Moncloa busca otorgarle la máxima representación del Estado a Torres para que presida un total de seis encuentros clave por delante de la legítima autoridad autonómica, lo que supone una burda instrumentalización de las instituciones públicas en favor del interés particular del PSOE, ya que el partido pretende aprovechar este inmenso escaparate religioso, político y diplomático para relanzar la figura de su candidato de cara a las elecciones del próximo año.

La estrategia electoral oculta tras los decretos de Moncloa

Bajo esta premisa, resulta evidente que el PSOE aprovecha la visita del pontífice para darle alas a su cabeza en las elecciones autonómicas del año que viene. Así lo estipula uno de los 10 decretos que el propio presidente del Gobierno ha enviado a los obispos.

Para lograr este objetivo, Sánchez se ha basado de forma forzada en el artículo 9 del Real Decreto 2099/1983 de Ordenación General de Precedencias en el Estado con el fin de delegar formalmente su puesto en Torres y obligar a que el ministro autonómico encabece citas tan cruciales como la recepción oficial en la Base Aérea de Gando, el encuentro con personas migrantes en el muelle de Arguineguín o la misa en el Estadio de Gran Canaria.

El agravio comparativo frente a otras comunidades

La polémica es todavía mayor si se analiza el agravio comparativo respecto a Cataluña, puesto que allí el Gobierno sí permitió que Salvador Illa encabezara el protocolo de bienvenida al pontífice, mientras que en el archipiélago se arrincona deliberadamente a Clavijo en un momento de máxima tensión institucional por la crisis migratoria para dar alas de forma artificial a su gran rival electoral.

El desprecio hacia las islas se ejecuta además en un escenario de máxima vulnerabilidad regional debido al colapso institucional provocado por la crisis de la inmigración ilegal y tras la reciente crisis sanitaria del hantavirus, dos frentes abiertos en los que Clavijo mantiene un durísimo pulso político con Moncloa mientras Sánchez prefiere imponer decretazos religiosos en lugar de coordinar soluciones reales con el Gobierno autonómico legítimo.