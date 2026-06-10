Sánchez y Torres gastan 7 millones de dinero público en una polémica campaña institucional

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de la polémica por el uso de los fondos públicos con fines propagandísticos. En esta ocasión, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el expresidente canario Ángel Víctor Torres, ha lanzado una multimillonaria campaña institucional bajo el lema "La democracia es tu poder".

El Ejecutivo justifica este desembolso de 7 millones de euros bajo el pretexto de que los jóvenes españoles muestran un supuesto desapego hacia el sistema democrático. Sin embargo, un análisis detallado de las cifras oficiales revela un reparto presupuestario que ha desatado fuertes críticas por lo que se considera un despilfarro injustificado.

Esta controversia se debe a que el Ministerio de Torres ha destinado la desorbitada cifra de 4,98 millones de euros únicamente a la ideación, diseño y realización de las piezas publicitarias.

Mientras que, en claro contraste con el gasto de producción, la partida para comprar espacios en medios de comunicación y redes sociales se queda en tan solo 2 millones de euros.

Resulta especialmente llamativo y fuera de toda lógica de mercado que se gaste más del doble en "pensar" y crear el anuncio que en conseguir que los ciudadanos realmente lo vean. Desde sectores críticos se señala que, bajo la coartada de conmemorar los 50 años del fin de la dictadura, el Gobierno central y el ministro canario vuelven a utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar contratos millonarios de producción en lugar de priorizar las necesidades reales de la ciudadanía. La polémica, que afecta directamente a la gestión de Torres, promete seguir trayendo cola en el archipiélago.