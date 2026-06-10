Suspendido el Tenerife Music Festival ante la inminente visita del Papa a Canarias

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado oficialmente este miércoles la cancelación de los permisos para la celebración del Tenerife Music Festival 2026. Este evento multitudinario estaba programado para el próximo viernes 12 de junio y su recinto se iba a ubicar en la céntrica Dársena de Los Llanos, perteneciente a las instalaciones del puerto capitalino. La medida obedece a razones estrictas de orden público y seguridad ciudadana, priorizando la logística requerida para un acontecimiento de alcance internacional.

El motivo principal que ha impulsado esta resolución es la inminente llegada del papa León XIV a la región. La Dirección de Emergencias del Gobierno autonómico ha decidido actualizar y elevar el nivel del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, conocido por su acrónimo silábico como Plateca, hasta la fase de alerta. Esta activación responde a las previsibles alteraciones en la movilidad urbana e interurbana, así como a las masivas concentraciones de fieles y ciudadanos que se esperan con motivo de la presencia del Pontífice tanto en Gran Canaria como en la isla tinerfeña.

Ante este escenario de máxima exigencia operativa para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencias, la entidad portuaria ha decretado que también quedan totalmente suspendidas las pruebas técnicas asociadas al espectáculo musical. En concreto, el comunicado detalla que no se podrán realizar ensayos de luz, sonido o cualquier otra actividad preparatoria que pudiera interferir en la organización del dispositivo oficial. Esta prohibición técnica estará vigente en una franja horaria muy estricta, comprendida entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde del día señalado.

La visita papal constituye un reto organizativo de primer nivel para las autoridades civiles y eclesiásticas de España. La magnitud de un viaje de estas características obliga a las instituciones públicas a reorganizar la agenda de las ciudades anfitrionas, limitando aquellos actos que, por su naturaleza lúdica y su alta capacidad de convocatoria, puedan detraer efectivos policiales o sanitarios del operativo principal. El Gobierno y las administraciones autonómicas trabajan de forma coordinada para garantizar que todos los desplazamientos y actos litúrgicos se desarrollen en un entorno de absoluta normalidad.

Aunque la suspensión del festival musical supone un contratiempo temporal para el sector del ocio y los promotores privados, la normativa vigente ampara este tipo de medidas cautelares cuando concurren circunstancias excepcionales que afectan al interés general. El puerto de Santa Cruz de Tenerife, como infraestructura estratégica del Estado, debe adaptar su operatividad a las directrices que marcan las autoridades competentes en materia de protección civil. Se espera que, una vez concluyan los actos vinculados a la estancia del Papa en el archipiélago, la ciudad recupere su pulso habitual y se puedan reprogramar las actividades culturales que han quedado temporalmente aplazadas.