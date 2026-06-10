Un camión vuelca en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca fuertes retenciones de tráfico

Un hombre ha tenido que ser trasladado de urgencia a un centro sanitario este miércoles tras sufrir un aparatoso siniestro vial. El suceso se ha producido al volcar el vehículo pesado que conducía en la autopista del Sur, conocida como la TF-1, a su paso por el término municipal de Güímar, según han informado los servicios de emergencia del 112 Canarias.

El aparatoso accidente ha generado un gran impacto en la circulación de la isla. Las autoridades competentes se han visto en la obligación de cortar por completo la autopista en sentido hacia la capital, Santa Cruz de Tenerife. Esta decisión técnica es imprescindible para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y permitir que los equipos de rescate y mantenimiento inicien las complejas labores de retirada de la estructura accidentada.

La inhabilitación temporal de esta vital arteria de comunicación ha provocado fuertes retenciones de vehículos que se han extendido a lo largo de varios kilómetros. Ante esta situación de colapso, los agentes encargados de la regulación del tráfico han tratado de desviar la circulación hacia rutas alternativas para minimizar el impacto en la movilidad de los ciudadanos que se desplazaban durante la jornada.

En el lugar de los hechos se ha desplegado un amplio dispositivo compuesto por efectivos del consorcio de Bomberos, patrullas de la Guardia Civil y personal del servicio de Carreteras. Asimismo, el Servicio Canario de la Salud ha movilizado varias ambulancias y ha sido el encargado de coordinar la primera asistencia y el posterior traslado del herido para que reciba la atención médica oportuna.

Por el momento, no ha trascendido el estado clínico exacto ni la gravedad de las lesiones sufridas por el profesional del transporte de mercancías tras el fuerte impacto. La Benemérita será la institución encargada de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las causas exactas que han propiciado la pérdida de control y el posterior vuelco en este tramo estratégico de la red viaria canaria, analizando factores como la velocidad, el estado del firme o un posible fallo mecánico.

Cabe recordar que la TF-1 soporta a diario una inmensa densidad de vehículos, al ser el principal eje vertebrador que une la zona metropolitana con el sur de la isla. Por ello, desde las instituciones responsables de la seguridad vial se hace siempre un llamamiento a extremar las precauciones al volante, respetando en todo momento los límites de velocidad y manteniendo la distancia de seguridad adecuada, especialmente cuando se producen alteraciones de tal magnitud en la calzada.