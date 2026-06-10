Un exdiputado de Podemos defiende una "prioridad nacional canaria"

Un exdiputado de Podemos ha defendido limitar la permanencia en Canarias de las personas que llegan al archipiélago con visado de turista, visita u otras fórmulas temporales, además de reivindicar la aplicación de una "prioridad nacional" para los residentes en las islas frente a quienes llegan "de fuera en condiciones de privilegio".

Durante una entrevista, Alberto Rodríguez explicó que su formación planteó en sus enmiendas un límite de tres meses para quienes se encuentren en Canarias "con su visado, con turismo, visita, etcétera". "Y, a partir de ahí, que tengan que abandonar el archipiélago", señaló.

El exdirigente de Podemos justificó esta medida por el crecimiento poblacional que, a su juicio, sufre Canarias. "¿O cuándo vamos a parar? ¿Cuando seamos tres millones, cuatro millones, cinco millones? Es una locura", afirmó.

El ex líder de Podemos en la comunidad autónoma de Canarias, Alberto Rodríguez; pide a que los 3 meses, los inmigrantes ilegales sean expulsados. Considera la situación en las islas insostenible. Se suma así a la PRIORIDAD NACIONAL. pic.twitter.com/7u5ub8QTGB — Javi Rodrigo (@JaviRodrigo11) June 9, 2026

Rodríguez sostuvo además que Canarias podría desarrollar una legislación diferenciada gracias a su Estatuto de Autonomía y a su condición de región ultraperiférica. "Nosotros pusimos sobre la mesa la posibilidad, en función de los artículos que están en nuestro propio Estatuto de Autonomía, que nos permiten legislar de manera diferente", defendió.

La ‘prioridad nacional’

En otra intervención en el programa La Retranca de la Televisión Canaria, Rodríguez se desmarcó del discurso habitual de parte de la izquierda y defendió la necesidad de aplicar la "prioridad nacional" en Canarias. "Creo firmemente que es positivo y que tiene que haber una prioridad nacional respecto a la gente que reside en Canarias frente a la que viene de fuera en condiciones de privilegio", afirmó.

El dirigente de Drago Canarias situó el debate en dos problemas concretos: el acceso a la vivienda, además de la saturación sanitaria. "No puede ser que ayer un desahucio de un currela canario, de una persona trabajadora canaria con un menor de 6 años se va a la calle, y que aquí viene un alemán, o no hace falta ni que venga, jubilado, con no sé cuánto dinero en la cuenta y hace ‘¡tran!’ y se compra dos casas", argumentó.

También hizo referencia a la presión sobre la sanidad pública. "Y después viene además a ser atendido a la atención sanitaria, que está genial que sea universal y demás, pero hay mucha gente que ve que tiene una lista de espera de dos años", señaló.

Esto no lo vimos venir.

Alberto de exPodemos defiende "La prioridad nacional" de Vox pero solo para Canarias. pic.twitter.com/iOjDYbF8LV — Fátima Martínez (@fatimamartinez) May 24, 2026

Pese a reivindicar el concepto de "prioridad nacional", Rodríguez rechazó que esa expresión deba asociarse necesariamente a la derecha. "No me da la gana regalárselo a los fascistas", afirmó.