Canarias distribuye más de 182.000 kilos de fruta fresca en los colegios públicos

El Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas ha repartido este curso un total de 182.517 kilos de productos frescos entre 65.050 escolares de Educación Primaria. Esta iniciativa se ha desarrollado en 343 centros públicos y está financiada por la Unión Europea y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

El objetivo principal de este programa es promover desde la infancia hábitos de alimentación saludable y contribuir a prevenir la obesidad y otras patologías asociadas. Desde el pasado mes de marzo y durante diez semanas consecutivas, el alumnado participante ha recibido plátano, papaya, naranja, melón, sandía, manzana y tomate cherry.

En total, la iniciativa ha permitido entregar en lo que va de curso académico 15 raciones de frutas y hortalizas por alumno. Esto supone aproximadamente 2,8 kilos por cada participante en un proyecto que está dirigido a niños de entre tres y doce años.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, visitó este miércoles el CEIP Isabel La Católica en Santa Cruz de Tenerife. Durante el recorrido, subrayó que el plan "se ha consolidado como una iniciativa de referencia para fomentar hábitos de vida saludable a partir de productos de proximidad".

El titular autonómico destacó que estos alimentos constituyen una herramienta fundamental para impulsar una dieta equilibrada desde edades tempranas. Además, explicó que este programa forma parte de la estrategia del Ejecutivo para respaldar al sector agrícola y ganadero de las islas y sensibilizar a los escolares "sobre la importancia de elegir productos de cercanía".

Por su parte, el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, indicó que el plan mejora el conocimiento sobre cuestiones clave como "las cadenas alimentarias locales, la agricultura ecológica, la producción sostenible o la lucha contra el desperdicio de alimentos". Asimismo, agradeció la implicación de todo el personal docente por hacerlo posible.

El programa comenzó su andadura en el archipiélago en el año 2009, contando en sus inicios con apenas 41 colegios y unos 11.700 estudiantes matriculados. Desde entonces, bajo la supervisión de la empresa pública GMR Canarias, ha experimentado un crecimiento continuo hasta abarcar a más de 65.000 escolares en la actualidad.

Además de la entrega directa de alimentos, el proyecto incluye diferentes recursos didácticos y actividades lúdicas como La Frutiguagua o La Frutiplaza, diseñadas para implicar a las familias. Otra de las medidas más destacadas es Fruta Divertida, un concurso donde los alumnos elaboran composiciones fotográficas con piezas frutales locales y que ya reúne más de 17.000 imágenes.