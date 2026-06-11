Canarias expone ante el Papa una ruta migratoria a la baja pero con desafíos humanitarios vivos

La llegada del papa León XIV al archipiélago coincide con un cambio de tendencia estadística en la frontera atlántica. Según el informe oficial 'Inmigración irregular 2026' del Ministerio del Interior, las islas han registrado una caída del 71% en la llegada de personas por vía marítima durante los primeros cinco meses del año, acumulando 3.184 personas frente a las más de 10.900 que arribaron en el mismo periodo del año anterior.

Desafíos humanitarios estables en las islas

Pese al alivio cuantitativo que reflejan los datos en el mar, el archipiélago canario sigue afrontando importantes retos en materia de gestión de acogida e integración de personas vulnerables en la vida diaria de las islas. El Santo Padre busca conocer de primera mano esta realidad social compleja, sobre la cual ya apeló recientemente en el Congreso de los Diputados, insistiendo en la necesidad de activar mecanismos de cooperación internacional para sostener los recursos locales.

El impacto del desvío hacia otras fronteras

Por su parte, las estadísticas revelan que la presión no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado hacia otras zonas de España. Mientras la vía marítima canaria experimenta un respiro, las rutas de la Península y Baleares han sufrido un incremento notable, al igual que los accesos terrestres en Ceuta y Melilla, evidenciando un cambio dinámico en los flujos que mantiene el debate político y social en pleno foco público.