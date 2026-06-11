Dos heridos moderados al chocar sus vehículos en el municipio tinerfeño de Los Realejos

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias ha informado de un suceso vial acaecido durante la noche de este pasado miércoles. En concreto, dos personas han resultado heridas con un diagnóstico inicial de carácter moderado como consecuencia de una fuerte colisión entre los dos turismos en los que circulaban. El siniestro tuvo lugar en el término municipal de Los Realejos, situado en el norte de la isla de Tenerife, lo que obligó a desplegar un importante dispositivo de atención y rescate.

Según el reporte facilitado por los servicios de emergencia autonómicos, el accidente de tráfico se produjo en torno a las 21:30 horas. Los vehículos impactaron cuando transitaban a la altura del punto kilométrico 43 de la carretera TF-5, una de las principales vías de comunicación que vertebran la geografía tinerfeña y que soporta una notable densidad de circulación. Varias llamadas de testigos alertaron de inmediato a la sala operativa, que activó los protocolos correspondientes de manera urgente.

Los equipos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazaron con prontitud al lugar de los hechos para prestar la primera asistencia. Los facultativos atendieron a un varón de 22 años y a una mujer de 70, ambos implicados en el choque. Tras una valoración in situ, los médicos determinaron que los dos pacientes presentaban lesiones de carácter moderado, a la espera de descartar complicaciones posteriores en dependencias clínicas. Por ello, se procedió a su estabilización e inmovilización preventiva sobre el asfalto.

Posteriormente, ambos afectados fueron trasladados en diferentes ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, ubicado en la cercana localidad de Puerto de la Cruz. Allí han quedado bajo observación médica para someterse a pruebas radiológicas y a un examen exhaustivo que permita evaluar el alcance definitivo de sus respectivos traumatismos.

En el operativo desplegado en esta zona de Los Realejos participaron activamente diversas dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Su labor principal consistió en asegurar los vehículos siniestrados, desconectar las baterías para prevenir posibles incendios y colaborar de forma estrecha con el personal sanitario durante las complejas maniobras de extracción y acomodación de los heridos en las camillas.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado policial para esclarecer las causas exactas que propiciaron esta colisión nocturna. Asimismo, los efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras dependiente del Cabildo de Tenerife procedieron a la limpieza de la calzada, retirando los restos de carrocería y los fluidos derramados para restablecer la seguridad y permitir la reapertura total del tráfico.