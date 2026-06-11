El Cabildo de La Gomera apoya el traslado de fieles a la misa de León XIV en Tenerife

El Cabildo de La Gomera ha anunciado este viernes su total disposición para colaborar estrechamente con las distintas comunidades parroquiales de la isla. El objetivo de esta iniciativa es facilitar la logística y el traslado de todas aquellas personas que participarán en la solemne celebración eucarística presidida por el papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Esta institución insular se encargará de prestar un apoyo fundamental con el transporte terrestre necesario para asegurar los desplazamientos de los fieles. Según ha detallado la corporación, la expedición insular se ha planteado como una auténtica peregrinación que congregará a más de 200 feligreses procedentes de todos los rincones de la geografía gomera.

La jornada comenzará desde primera hora de la mañana, cuando los grupos de devotos saldrán desde sus respectivos municipios rumbo al puerto, para embarcar hacia la isla vecina. En este sentido, el presidente de la corporación insular, Casimiro Curbelo, ha querido destacar el compromiso de la administración local para garantizar el éxito de este encuentro multitudinario.

En concreto, el dirigente insular ha subrayado la necesidad de "facilitar que quienes desean participar en un acontecimiento histórico para Canarias puedan hacerlo en condiciones adecuadas de organización, acompañamiento y seguridad". De este modo, la corporación asume un rol cívico de apoyo a la comunidad católica en una fecha que refuerza los valores culturales y espirituales de Occidente.

"Estamos ante una visita de enorme significado espiritual e institucional para Canarias. Para muchas personas de La Gomera, especialmente para quienes forman parte de las comunidades parroquiales, esta jornada será una experiencia única", ha manifestado de manera literal Curbelo, reafirmando que las instituciones deben estar al lado de los ciudadanos para que el viaje se efectúe con las mayores garantías posibles.

Como muestra de afecto institucional y para dejar constancia de esta histórica visita pontificia, las autoridades insulares harán entrega de un detalle conmemorativo a todos los participantes gomeros. Este obsequio servirá como recuerdo tangible de una jornada de enorme trascendencia tanto para la propia isla como para el conjunto del archipiélago canario, fuertemente arraigado a sus tradiciones y creencias.

Por último, cabe destacar que la isla tendrá una visibilidad muy especial durante la eucaristía en la capital tinerfeña. El joven Diego Chinea será el encargado de acudir en representación del arciprestazgo insular en el solemne momento del ofertorio. Para tan ilustre ocasión, vestirá el representativo traje tradicional de la isla, compuesto por una camisa blanca, un pantalón y una chaqueta de color negro ribeteados en rojo, así como el clásico sombrero negro y un fajín rojo, mostrando la riqueza del folclore local ante el pontífice.