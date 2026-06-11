El Cabildo de Tenerife compromete más de 50 millones en contratas de asfalto, zonas verdes y transporte a la demanda

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al expediente de contratación para la conservación y mantenimiento de las zonas verdes situadas en los márgenes de las vías de gestión insular, un proyecto que compromete un gasto de partida de casi 19 millones de euros, pero cuyo valor estimado se dispara por encima de los 40 millones de euros al calcular el total de las opciones contempladas.

La corporación insular ha dividido la gestión de estos espacios en cuatro sectores geográficos que abarcan las áreas Metropolitana, Norte, Sur y Oeste, con la idea de actuar sobre una superficie que supera los 2,2 millones de metros cuadrados de vegetación. El desembolso de esos 18,9 millones de euros se ha estructurado en un calendario de anualidades que se extiende entre 2026 y 2030, donde el sector sur se lleva la mayor partida con 5,9 millones de euros, seguido por el norte con 5,5 millones, el oeste con 4,4 millones y, finalmente, el área metropolitana con 2,9 millones de euros. Los pliegos del contrato obligan a las empresas contratistas a asumir tareas que van desde la elaboración de inventarios del arbolado hasta la aplicación de planes de eficiencia hídrica y reformas en las infraestructuras deterioradas.

En la misma sesión, la administración tinerfeña aprobó inicialmente seis proyectos destinados a la rehabilitación superficial del asfalto en varios puntos de la red viaria, concretamente en tramos de las carreteras TF-21, TF-342, TF-333, TF-111, TF-237 y TF-152. Estas obras, localizadas en los municipios de La Orotava, Los Realejos, San Cristóbal de La Laguna y El Sauzal, supondrán un coste de 10,3 millones de euros dirigidos a renovar los pavimentos. A este gasto en conservación viaria se suma otra partida de algo más de 300.000 euros, ya en fase de exposición pública, para la sustitución de 227 luminarias en la TF-4, la vía de acceso sur a Santa Cruz de Tenerife.

El coste del transporte subvencionado

Por otra parte, la política de movilidad del Cabildo suma una nueva adjudicación de 2,5 millones de euros para implantar el denominado servicio de Transporte a la Demanda. Este contrato, con una duración de cuatro años incluyendo las prórrogas, sufragará tanto la puesta en marcha de una plataforma tecnológica y un centro de atención telefónica como el despliegue de los vehículos en cinco zonas rurales y periféricas de la isla, que engloban a catorce municipios del norte y del sur, desde Tacoronte hasta Güímar y Fasnia.

El modelo funcionará bajo la fórmula de gratuidad financiada por el contribuyente y se activará en días laborables de seis de la mañana a nueve de la noche, con un mínimo de dos vehículos por comarca que podrán ampliarse a cuatro según la demanda. La presidenta de la corporación, Rosa Dávila, defiende que este sistema permite dar flexibilidad y llevar el transporte público allí donde las líneas regulares de guaguas fracasan por la baja densidad de usuarios. La plataforma digital centralizará las reservas para coordinar los trayectos en tiempo real, buscando captar a una población potencial de unas 54.000 personas que residen a más de 400 metros de una parada tradicional con baja frecuencia de paso.