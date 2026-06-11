El Gobierno de Canarias exige a Madrid "información concreta" y peso político en el pacto migratorio

Durante un taller de inteligencia colectiva celebrado en las islas, el viceconsejero del Gabinete del presidente, Octavio Caraballo, defendió con firmeza que el archipiélago debe contar con "una voz real" en la implementación del acuerdo europeo. Caraballo denunció que el Ejecutivo autonómico sigue sin disponer de información concreta sobre cómo se van a aplicar las nuevas medidas, criticando que se haya dejado a las islas al margen de los planes nacionales pese a ser el territorio más expuesto.

El riesgo de la saturación territorial

Desde el Ejecutivo regional se insiste en que no se están pidiendo privilegios, sino una corresponsabilidad real, financiación justa y una protección efectiva para los menores. Y es que la principal inquietud del Gobierno autonómico se centra en las consecuencias que este nuevo marco normativo pueda tener sobre la gestión de la frontera atlántica, alertando del peligro de que la falta de coordinación termine por bloquear los recursos del archipiélago.

Rutas más complejas y peligrosas

Por su parte, el foro de expertos y analistas internacionales reunido en el encuentro señaló que el endurecimiento de los controles en países de origen y tránsito no frena los flujos, sino que desplaza las salidas hacia el sur. Este cambio incrementa drásticamente la longitud y peligrosidad de la travesía marina, un escenario que, según el Gobierno regional, exige una estrategia compartida y transparente entre todas las administraciones implicadas.