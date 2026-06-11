El histórico viaje del Papa a Canarias, misas en wolof y un homenaje en el "muelle de la vergüenza"

En un viaje cargado de simbolismo social, el papa León XIV parte rumbo a Canarias siguiendo el camino marcado por Francisco. El pontífice aterrizará hoy en las islas en el contexto de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, convirtiendo esta visita en la celebración más políglota de su pontificado en España, diseñada especialmente para lanzar un mensaje global de solidaridad y fraternidad.

Oraciones políglotas por las víctimas del mar

El Papa presidirá dos multitudinarias misas en Gran Canaria y Tenerife, donde el drama migratorio de la frontera atlántica ocupará un lugar central. En un gesto sin precedentes, las ceremonias contarán con rezos en castellano, inglés, francés y wolof. En esta última lengua, hablada en Senegal, Gambia y Mauritania, se elevará una petición especial por todos los difuntos y refugiados que han perdido la vida en las aguas del Atlántico.

Homenaje en los puntos críticos de la acogida

Uno de los momentos más emotivos de la agenda oficial tendrá lugar en el puerto de Arguineguín, tristemente bautizado como el "muelle de la vergüenza". Allí se bendecirá un altar a la Virgen del Carmen con una cruz realizada con madera de los cayucos que llegan a las islas. Además, las coordinadoras locales han confirmado que la Santa Sede ha incluido una visita del pontífice al centro de acogida Las Raíces, que tendrá lugar mañana 12 de junio, en Tenerife, para conocer de cerca la realidad sobre el terreno.