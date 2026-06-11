El Papa León XIV cierra en Tenerife su visita a España con una jornada histórica

Tenerife acogerá este viernes 12 de junio la última jornada de la visita apostólica del papa León XIV a España, una cita histórica para Canarias que tendrá como eje principal la realidad migratoria que vive el archipiélago.

El Pontífice llegará al Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos a las 09:10 horas y se desplazará posteriormente a San Cristóbal de La Laguna, donde mantendrá varios encuentros con personas migrantes y organizaciones implicadas en los procesos de acogida e integración.

La primera parada será el Centro Las Raíces, donde está previsto un encuentro con migrantes a las 09:30 horas. Posteriormente, a las 10:10 horas, participará en un acto público sobre integración y convivencia en la Plaza del Cristo de La Laguna.

Recorrido por Santa Cruz y papamóvil

Tras los actos en La Laguna, León XIV se dirigirá a Santa Cruz de Tenerife. El trayecto inicial se realizará en vehículo oficial a través de la avenida Tres de Mayo, la avenida Manuel Hermoso Rojas y varias vías de acceso al centro de la capital.

Uno de los momentos más esperados de la visita tendrá lugar en la avenida La Salle, donde el Papa cambiará al papamóvil para saludar de cerca a los miles de fieles que se espera se concentren a lo largo del recorrido.

Desde ese punto, la comitiva avanzará por el puente Galcerán, la calle Galcerán, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, atravesando algunos de los lugares más emblemáticos del centro de Santa Cruz antes de continuar por la avenida Marítima y la avenida Francisco La Roche en dirección al Puerto de Santa Cruz.

La misa, acto central de la visita

La visita alcanzará su momento más destacado a las 12:15 horas con la celebración de una misa en el entorno del Puerto de Santa Cruz y el Auditorio de Tenerife. Se espera una amplia asistencia de fieles procedentes de todas las islas, así como la presencia de representantes institucionales, autoridades civiles y religiosas.

La eucaristía pondrá el broche final al viaje pastoral de León XIV a España y convertirá a Santa Cruz de Tenerife en el epicentro de una jornada histórica seguida por decenas de miles de personas.