El Parlamento de Canarias aprueba la nueva ley de cabildos para blindar su autogobierno frente al rechazo de VOX

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado un paso decisivo en la arquitectura institucional del archipiélago al aprobar la reforma de la Ley de Cabildos. Esta actualización legislativa, impulsada por las propias corporaciones locales para adaptarse al nuevo Estatuto de Autonomía de 2026, ha logrado recabar un amplísimo y sólido consenso en la Cámara autonómica, sumando los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, PSOE, Nueva Canarias, ASG y AHI. La nueva norma consagra el papel de los Cabildos como verdaderos "motores de las islas", reconociendo su madurez política y abriendo la puerta a que puedan construir viviendas o residencias de estudiantes fuera de sus propios límites territoriales.

El amplio respaldo parlamentario contrasta con el voto en contra de Vox, cuya portavoz adjunta, Paula Jover, ha defendido una postura centralista al abogar por la "recentralización de competencias" en lugar de transferir más peso a las administraciones insulares. El debate ha servido también para que el Partido Popular, a través de Luz Reverón, ponga el acento en la urgente necesidad de una "simplificación administrativa" que evite interpretaciones contradictorias en el texto, con el fin de que las nuevas competencias no se traduzcan en una burocracia innecesaria que asfixie al ciudadano.

"La mayoría de los grupos hemos entendido que esta no es una ley para la confrontación, es una ley para reforzar el autogobierno insular", ha remarcado la socialista del PSOE Nayra Alemán para defender la madurez del pacto alcanzado en las islas.

Más competencias para equilibrar el archipiélago

La sesión parlamentaria ha dejado claro que la nueva ley busca dotar de mejores herramientas de gestión a las islas, clarificando el marco competencial para evitar las denominadas "zonas grises". El consenso de la Cámara ha sido especialmente valorado por las fuerzas que defienden un modelo de equilibrio territorial fuerte, permitiendo que el desarrollo se construya "de la isla hacia arriba" y no mediante imposiciones centralizadas.

Por su parte, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha aprovechado el debate para exigir un mayor nivel de competencias y una fiscalidad específica para las islas periféricas o "islas verdes", advirtiendo de que, de lo contrario, estos territorios seguirán sufriendo un desequilibrio económico crónico frente al predominio de Tenerife y Gran Canaria. Con la aprobación de esta reforma, el archipiélago actualiza su autogobierno y se prepara para coordinar de forma más eficaz unas instituciones clave para el día a día de todos los canarios.