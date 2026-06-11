Gran Canaria vive hoy una jornada histórica con la visita del Papa León XIV

Gran Canaria acoge hoy la histórica visita del papa León XIV, convirtiéndose en la primera isla del archipiélago canario que recibe a un pontífice. La jornada está marcada por encuentros con colectivos sociales, actos religiosos y una multitudinaria celebración eucarística en el Estadio de Gran Canaria.

El Santo Padre tiene prevista su llegada a la Base Aérea de Gando a las 10:50 horas. Tras el recibimiento oficial, se desplazará al muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con asociaciones y organizaciones dedicadas a la acogida de personas migrantes, uno de los principales ejes de su visita a Canarias.

Posteriormente, a las 13:30 horas, participará en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en el histórico barrio de Vegueta.

El acto central de la jornada tendrá lugar a las 18:30 horas con la celebración de la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de decenas de miles de fieles procedentes de todas las islas y de distintos puntos de España. Para el evento se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, transporte y atención a los peregrinos.

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía utilizar el transporte público y planificar los desplazamientos con antelación debido a los cortes de tráfico previstos en diferentes vías de la isla durante el desarrollo de los actos oficiales.

La visita de León XIV sitúa hoy a Gran Canaria en el centro de la atención internacional y representa uno de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de Canarias.