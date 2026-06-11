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Canarias

Gran Canaria vive hoy una jornada histórica con la visita del Papa León XIV

Gran Canaria recibe hoy al papa León XIV en una jornada marcada por la fe y la participación ciudadana.

Redacción Gran Canaria
Gran Canaria recibe hoy al papa León XIV en una jornada marcada por la fe y la participación ciudadana.
Papa León XIV | Europa Press

Gran Canaria acoge hoy la histórica visita del papa León XIV, convirtiéndose en la primera isla del archipiélago canario que recibe a un pontífice. La jornada está marcada por encuentros con colectivos sociales, actos religiosos y una multitudinaria celebración eucarística en el Estadio de Gran Canaria.

El Santo Padre tiene prevista su llegada a la Base Aérea de Gando a las 10:50 horas. Tras el recibimiento oficial, se desplazará al muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con asociaciones y organizaciones dedicadas a la acogida de personas migrantes, uno de los principales ejes de su visita a Canarias.

Posteriormente, a las 13:30 horas, participará en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en el histórico barrio de Vegueta.

El acto central de la jornada tendrá lugar a las 18:30 horas con la celebración de la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de decenas de miles de fieles procedentes de todas las islas y de distintos puntos de España. Para el evento se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, transporte y atención a los peregrinos.

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía utilizar el transporte público y planificar los desplazamientos con antelación debido a los cortes de tráfico previstos en diferentes vías de la isla durante el desarrollo de los actos oficiales.

La visita de León XIV sitúa hoy a Gran Canaria en el centro de la atención internacional y representa uno de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de Canarias.

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