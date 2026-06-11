León XIV clama contra "la arrogancia que divide" en una multitudinaria misa

En el Estadio de Gran Canaria y ante 40.000 personas, León XIV ha presidido la Santa Misa, en el que ha sido el acto central y más multitudinario de su visita apostólica celebrada con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, "a quien toda España está consagrada", como subrayó el Santo Padre.

Con la presencia de la imagen de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y del Cristo de Telde, León XIV ha lanzado un discurso con mucho significado con mensajes sobre el amor, la integridad y el servicio constructivo de la comunidad, recordando, como dijo Santa Teresa, que la humildad es "andar en verdad".

El Pontífice ha comenzado la homilía con un mensaje de agradecimiento por la labor social y pastoral que se desarrolla en las islas y un recuerdo a quienes han perdido la vida en el mar. "Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día", ha afirmado antes de invitar a los fieles a rezar "por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar".

En su homilía, ha llamado a abandonar "la arrogancia que divide" y apostar por una sociedad más fraterna y centrada en la dignidad de las personas. "No pocas veces, la riqueza nos vuelve ciegos, hasta el punto de pensar que nuestra felicidad sólo puede realizarse si logramos prescindir de los demás", ha advertido antes de defender que la verdadera alegría nace de "la humildad que nos hermana".

León XIV también ha reclamado una acogida que vaya "más allá del asistencialismo" y favorezca la integración plena de las personas "para su realización espiritual, intelectual y física", sembrando así "esperanza" ante situaciones difíciles. También ha querido hacer una reflexión sobre el amor cristiano, que ha definido como el fundamento de la vocación humana y de la fe. "Esta es la caridad de Dios, en la que hunde sus raíces nuestra vocación al amor, que no está fundada en el cálculo, ni en el mero sentimiento, ni es reducible a simple filantropía", defendiendo que amar es "condición de plenitud" de la existencia humana.

La misa ha reflejado la diversidad de la región con peticiones formuladas en español, inglés, francés y wolof, y que ha contado con una amplia participación de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Finalizada la Misa, el Papa ha orado ante la Virgen del Pino y después se ha despedido con el estadio puesto en pie coreando "papa León, te queremos un montón". Mañana será el último día de León XIV en España donde volará a primera hora a Tenerife donde será despedido por Felipe VI.