Miles de personas contemplan hoy el impresionante tapiz del Corpus de La Orotava

Desde primeras horas de la mañana, las calles del casco histórico se convierten en un ir y venir de alfombristas, vecinos y visitantes que comparten una misma ilusión: contemplar el esplendor del Corpus Christi. Una tradición centenaria que ha convertido a la Villa en referente mundial del arte efímero.

ALFOMBRA CORPUS CHRISTI 2026

Pero si hay una imagen que concentra todas las miradas este año es la de Paraíso Canario, el espectacular tapiz de arenas volcánicas que preside la Plaza del Ayuntamiento y que fue descubierto el pasado martes entre aplausos, emoción y una enorme expectación.

La obra, realizada por el equipo de ArteArena bajo la dirección de Domingo González Expósito, vuelve a demostrar por qué el tapiz de La Orotava está considerado una creación única en el mundo. Durante cerca de un mes, decenas de personas han trabajado cuidadosamente con las tierras naturales procedentes del entorno del Teide para dar forma a una composición que combina fe, identidad canaria, naturaleza y compromiso social.

Un homenaje a la belleza de Canarias

El primer impacto visual llega de la mano del Teide. El volcán aparece dominando la escena junto al característico mar de nubes que abraza el Valle de La Orotava, una imagen reconocible para cualquier tinerfeño y que forma parte del paisaje sentimental de varias generaciones.

A partir de ahí, el tapiz se transforma en una auténtica celebración de la biodiversidad canaria. Entre flores, colores y detalles minuciosos aparecen especies tan representativas como el pinzón azul, el herrerillo canario, la alpispa, el tizón del Teide o el lagarto canario.

También destacan seis mariposas cleopatra que parecen recorrer la composición aportando movimiento y simbolismo a una obra donde nada está colocado al azar.

La riqueza vegetal ocupa igualmente un lugar destacado. Tajinastes, beroles, hibiscos, violetas del Teide, canarinas y lotos convierten el conjunto en un auténtico jardín insular construido sobre arenas volcánicas de múltiples tonalidades.

Una dedicatoria muy especial a la Virgen del Carmen

La edición de este año tiene además una profunda carga emocional para los orotavenses. El tapiz está dedicado a la Virgen del Carmen, una de las advocaciones más queridas de la Villa.

ALFOMBRA CORPUS VIRGEN

La elección coincide con dos importantes aniversarios: los 775 años de la tradición del Santo Escapulario y el 75 aniversario de la consagración de La Orotava, su Valle y su Arciprestazgo a la Virgen del Carmen.

La imagen mariana ocupa el centro de la composición y se convierte en el eje alrededor del cual gira todo el mensaje artístico y espiritual de la obra.

Un mensaje que mira a la realidad actual

Más allá de su belleza, Paraíso Canario también invita a la reflexión.

Siguiendo una línea que en los últimos años ha incorporado cuestiones sociales de actualidad, el tapiz incluye una escena inspirada en la labor humanitaria de Cruz Roja con las personas migrantes que llegan a las costas canarias.

ALFOMBRA CORPUS PAPA

La imagen transmite un mensaje de acogida, esperanza y solidaridad que conecta con una realidad muy presente en el Archipiélago. Junto a ella aparece la figura del papa León XIV como símbolo del compromiso con los más vulnerables y de la defensa de la dignidad humana.

Horas de trabajo para una obra destinada a desaparecer

Quizá uno de los aspectos que más emociona a quienes contemplan el tapiz es saber que su belleza es efímera.

Miles de horas de trabajo, semanas de preparación y una dedicación absoluta culminan en una obra que será admirada durante apenas unas horas antes de que la procesión del Corpus Christi complete el sentido para el que fue creada.

Esa mezcla de esfuerzo, fe, tradición y arte es precisamente la que convierte cada año el Corpus de La Orotava en una celebración única.

Hoy, mientras las calles vuelven a cubrirse de flores y el Santísimo recorre el casco histórico, la Villa reafirma una tradición que ha trascendido generaciones y fronteras. Una tradición que sigue emocionando a quienes la viven por primera vez y también a quienes, año tras año, regresan para contemplar cómo las arenas del Teide se convierten en arte.

Porque en La Orotava el Corpus no solo se contempla. Se siente.