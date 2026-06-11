Pedro Sánchez y Fernando Clavijo reciben al Papa León XIV en su llegada a Gran Canaria

León XIV ha aterrizado este viernes en la Base Aérea de Gando, ubicada en Gran Canaria, a las 10:39 horas, adelantándose once minutos al horario previsto. A pie de pista, el pontífice ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico, Fernando Clavijo.

El líder del Ejecutivo nacional, que llegó a la isla minutos antes a bordo del avión presidencial Falcon, fue el encargado de saludar en primer lugar a León XIV cuando este descendió de la aeronave a las 10:51 horas. Tras un breve apretón de manos, le acompañó hacia la línea de recepción donde aguardaban las principales autoridades para dar la bienvenida formal al archipiélago canario.

En esta comitiva oficial también se encontraban varios miembros del Consejo de Ministros. Entre ellos, destacaron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Asimismo, acudieron representantes militares como el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco.

Tras los preceptivos saludos institucionales y a las autoridades eclesiásticas, encabezadas por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, la agenda oficial obligó a la comitiva a trasladarse. El destino inmediato es el muelle de Arguineguín, un emplazamiento que cobró notoriedad en el año 2020 al convertirse en el epicentro de una profunda crisis migratoria en la región.

Para garantizar la seguridad en este desplazamiento terrestre, se ha desplegado un amplio dispositivo. Un total de 150 agentes de la Guardia Civil forman el convoy encargado de escoltar a León XIV y a las autoridades políticas hasta Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con trabajadores, voluntarios y personas alojadas en las instalaciones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también participará en esta cita.

Una vez finalice su recorrido por el municipio sureño, el pontífice se desplazará hacia Las Palmas de Gran Canaria. A las 13:00 horas, la alcaldesa Carolina Darias le entregará la Llave de Oro de la Ciudad, máxima distinción del consistorio local. Media hora después, protagonizará un acto de carácter estrictamente religioso en la Catedral de Santa Ana, ya sin la presencia del Gobierno nacional ni del Ejecutivo autonómico.

El punto culminante de esta histórica jornada tendrá lugar durante la tarde. Está previsto que el Papa presida una misa multitudinaria a las 18:30 horas en el Estadio de Gran Canaria. Los organizadores del evento esperan la asistencia de unas 40.000 personas para arropar al pontífice, en una ceremonia a la que sí acudirá de nuevo el líder autonómico Fernando Clavijo para representar a las instituciones locales.