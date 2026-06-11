Torres ve "injusto señalar" a Sánchez por su gestión de inmigración y se siente "orgulloso" de lo hecho en Covid

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante los medios de comunicación en los instantes previos a la misa multitudinaria del Papa en Gran Canaria. Desde allí, quien fuera presidente del Gobierno de Canarias durante la pandemia ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez, asegurando que se siente "orgulloso" de la gestión migratoria realizada en las islas y tildando de "injusto" cualquier reproche hacia el jefe del Ejecutivo.

Torres ha recordado el periodo en el que los flujos migratorios desbordaron las costas canarias, un escenario en el que, según sus palabras, se tomaron "las decisiones que había que tomar". Entre estas medidas, el ministro ha destacado el traslado de los recién llegados a complejos turísticos: "Hablamos con el sector turístico y abrimos los hoteles para que pudieran atender a los inmigrantes", ha afirmado, desvinculando la acción gubernamental de cualquier cálculo político y sosteniendo que Sánchez priorizó los derechos humanos sobre el rédito electoral.

Reproches a la oposición y alusión a los Gobiernos anteriores

El discurso del titular de Memoria Democrática ha tornado rápidamente en un ataque directo hacia el Partido Popular y Vox, formaciones a las que ha atribuido posiciones basadas en "la xenofobia" y el "señalamiento al distinto". Torres ha salido al paso de las críticas por el colapso de las infraestructuras de acogida desviando la responsabilidad hacia las etapas de Mariano Rajoy y de Coalición Canaria.

"El Gobierno de España y también los gobiernos de Canarias lo desmantelaron porque pensaron que no íbamos a tener un repunte migratorio", ha aseverado, situando el origen del problema entre los años 2012 y 2018.

Asimismo, el ministro ha dirigido sus reproches hacia los líderes autonómicos de las regiones del interior peninsular, señalando de forma expresa a la Comunidad de Madrid. A su juicio, estas administraciones se desentienden de la presión migratoria al carecer de frontera marítima, olvidando que "España es un conjunto" y que la gestión debe ser compartida por todo el territorio nacional y la Unión Europea.

Apelación a la sensibilidad de las familias y reproche religioso

Para defender la reforma legislativa que busca distribuir de forma obligatoria a los menores extranjeros no acompañados por las diferentes comunidades autónomas, Torres ha recurrido al ámbito familiar para empatizar con la opinión pública: "Esos menores pueden ser mi hijo o su hijo, el hijo de cualquiera o la hija", ha expuesto, argumentando que la ley busca evitar el hacinamiento en las regiones fronterizas.

Aprovechando el contexto eclesiástico del encuentro, el ministro ha lanzado un dardo a los votantes y dirigentes de los partidos de la oposición que profesan la fe católica. Torres ha afeado que "algunos dicen que son muy religiosos y siguen mucho al Papa", pero les ha instado a actuar en consecuencia con los mensajes de la Iglesia en lugar de limitarse a escucharlos, concluyendo que el Ejecutivo central ha mantenido "compromiso político" y "sensibilidad" en esta materia.