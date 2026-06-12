Alquilan balcones por casi 300 euros en el centro de Santa Cruz para ver al Papa

La dimensión del viaje pastoral de León XIV a Tenerife se refleja también en la actividad económica residencial. Diversos propietarios de viviendas ubicadas en los puntos neurálgicos del centro de Santa Cruz de Tenerife han recurrido a plataformas de compraventa digitales para comercializar sus balcones y ventanas, transformándolos en palcos de uso reservado ante el paso de la comitiva pontificia.

Los anuncios localizados en portales como Wallapop proponen alternativas habitacionales y de estancia con el argumento de esquivar las aglomeraciones en la vía pública. Las tarifas oscilan en función de la altura del inmueble, los servicios complementarios o el aforo disponible, detectándose ofertas tanto por plazas individuales como para grupos cerrados.

Prestaciones con cáterin y pernoctación

En la avenida La Salle, punto donde el bando municipal prevé el cambio del vehículo cerrado al papamóvil descubierto, se comercializan espacios de cuatro metros cuadrados con capacidad para cuatro personas a razón de 100 euros por asistente, una tarifa que incorpora servicios de picoteo.

Opciones de descanso en la calle El Pilar

El fenómeno se constata de igual forma en la calle El Pilar, vía integrada en el circuito de seguridad previo al acceso portuario. En este entorno coexisten diferentes modalidades de arrendamiento temporal por horas:

Primer piso: balcón de 15 metros cuadrados para un máximo de cinco usuarios. El coste se sitúa en 100 euros por persona e incluye el uso de un salón de descanso, cuarto de baño y un lote de consumiciones con botella de cava.

Cuarto piso: tarifa cerrada de 280 euros para un grupo de cuatro integrantes, con derecho a aseo independiente y bebida. Este inmueble añade la opción de pernoctar en una habitación de huéspedes con cama doble por un suplemento de 120 euros.

Las ofertas coinciden con la planificación de movilidad urbana que sitúa la entrada de la caravana de seguridad a las 11:30 horas procedente de San Cristóbal de La Laguna, antes de enfilar el trayecto que discurre por la plaza Weyler, Méndez Núñez, Villalba Hervás, la avenida Marítima y el espacio final de la misa en el recinto del puerto.