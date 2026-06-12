Dos muertos y un niño herido en un accidente múltiple con una guagua implicada en Lanzarote

Un trágico suceso ha sacudido las carreteras de las islas Canarias en la tarde de este jueves. Un hombre y una mujer han perdido la vida como consecuencia de una grave colisión en la que se han visto involucrados hasta tres vehículos particulares y una guagua de transporte de pasajeros. El siniestro vial se produjo en la carretera LZ-2, concretamente a su paso por el término municipal de Yaiza, situado en el sur de la isla de Lanzarote.

Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los primeros avisos alertando de la magnitud del choque se recibieron en torno a las 19:36 horas. De inmediato, se activó el protocolo de actuación para este tipo de catástrofes, movilizando a los diferentes equipos de rescate hacia el lugar indicado para socorrer a las posibles víctimas.

Hasta la zona del impacto se desplazaron con urgencia diversas dotaciones de los Bomberos de Lanzarote. Los efectivos procedieron en un primer momento a asegurar el perímetro y los automóviles accidentados para evitar riesgos mayores, ya que varios de los ocupantes habían quedado atrapados en el interior del habitáculo de uno de los turismos debido a la deformación del chasis por la violencia del choque. Las labores de excarcelación resultaron fundamentales para liberar a los afectados.

Una vez rescatados, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que acudió al lugar no pudo hacer nada por salvar la vida de dos de las personas implicadas. Los facultativos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre y la mujer, que viajaban a bordo del mismo vehículo, dada la extrema gravedad de las lesiones irreversibles que presentaban tras el brutal impacto.

En el mismo suceso, los equipos de emergencia atendieron a un niño de cinco años de edad. El menor presentaba un traumatismo en la zona del codo de carácter moderado. Tras recibir una primera asistencia y ser estabilizado en el mismo escenario de los hechos, el pequeño fue trasladado de urgencia en una ambulancia medicalizada hasta las instalaciones del Hospital Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresado para someterse a una evaluación exhaustiva y descartar posibles complicaciones posteriores.

El dispositivo de intervención contó además con el apoyo directo de los agentes de la Policía Local de Yaiza, quienes colaboraron activamente para facilitar el trabajo de los sanitarios y los bomberos. Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de regular el tráfico en la vía afectada, que sufrió importantes retenciones durante las horas de rescate. La Benemérita ha abierto la correspondiente investigación y ha elaborado el atestado pertinente para esclarecer las causas exactas que desencadenaron esta fatal colisión en cadena.