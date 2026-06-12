El cinismo de Elma Saiz en Arguineguín: "Canarias nunca ha estado sola, ni lo estará"

Tan solo unos minutos después de concluir el histórico encuentro con el papa León XIV en el muelle de Arguineguín, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, desplegó el relato de Moncloa asegurando de forma tajante que Canarias "nunca ha estado sola, ni lo estará". Este discurso oficialista busca contrarrestar a la desesperada las persistentes críticas del archipiélago canario sobre la falta de apoyo real, financiación y gestión por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una presencia criticada en las islas

El viaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al muelle de acogida ha sido recibido en el ámbito político de Canarias como una maniobra puramente propagandística e "inoportuna". Mientras las islas asumen en solitario la presión asistencial en sus infraestructuras, el PSOE ha intentado rentabilizar una fotografía de falsa unidad institucional con el Pontífice para limpiar su imagen y tapar los constantes reproches por su inacción en la frontera atlántica.

Los agravios de la gestión estatal

Las declaraciones de la ministra Saiz chocan de frente con las decisiones recientes del Ejecutivo central, que reflejan un desamparo total estructural hacia los ciudadanos de la comunidad. Ejemplo de este trato desigual son la discriminación sufrida en los beneficios del transporte del Verano Joven, donde se marginó deliberadamente a la juventud canaria o el caos derivado de la nefasta gestión aeroportuaria estatal, dos frentes que demuestran que el respaldo del socialismo es inexistente cuando se apagan los focos.

Triunfalismo estadístico para eludir responsabilidades

Para cerrar su intervención, Elma Saiz se escudó en el reciente descenso del 70% en la ocupación de los centros de acogida para defender la supuesta eficacia de la red central y presumir de un sistema "flexible". Sin embargo, desde Canarias se recuerda que este alivio temporal se debe a la reconfiguración natural de las rutas marítimas y no a una estrategia eficiente de un Ministerio que sigue sin aportar soluciones definitivas a la saturación del archipiélago.