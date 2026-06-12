Una avería obliga al papa León XIV a volver a Roma en el Falcon del Rey

La despedida de León XIV de España ha dejado una escena inesperada en el aeropuerto. Cuando todo parecía preparado para su partida, el Pontífice llegó a subir al avión oficial, pero pocos minutos después volvió a bajar. Tras más de dos horas de espera por una avería, el papa regresará a Roma en el Falcon que le ha ofrecido el rey de España.

Según EFE, una "incidencia en el sistema técnico" ha dejado parado el avión en la pista. El vuelo tenía que despegar a las 15:20 horas (13:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por los últimos actos.

El rey Felipe VI, que había regresado a la terminal tras despedir al papa al pie de pista, ha regresado al avión. Ambos han descendido juntos y han regresado a la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

El comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una "incidencia técnica" que se iba a intentar solventar en una media hora. El aparato se ha remolcado para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta, "para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola. Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo", ha indicado el comandante a los pasajeros.

Sin embargo, minutos después todo el pasaje que acompaña al Papa ha tenido que desembarcar del aparato a la espera de una nueva aeronave que se desplazará desde Madrid. Según explica Iberia en un comunicado, el avión en el que León XIV y la delegación vaticana iban a desplazarse a Roma ha sufrido un problema técnico que no puede ser reparado inmediatamente".

Finalmente, el papa regresará a Roma en el Falcon que le ha ofrecido el rey de España. El despegue ha sido en torno a las 18:00 hora y la llegada a Roma está prevista a las 23:00 horas. El personal de la Santa Sede y los periodista que viajaban con el papa volverán en las próximas horas en un nuevo avión que la compañía Iberia ha enviado desde Madrid.