El rey despedirá al Papa en Los Rodeos junto a Clavijo y unos ministros de Sánchez bajo lupa

El rey Felipe VI encabezará este viernes a las 14:30 horas la ceremonia de despedida oficial del Papa León XIV en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos. El acto institucional contará con una destacada representación política en la que participarán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Con este estricto protocolo se pone fin a una intensa semana de viaje apostólico que, desde el pasado 6 de junio, ha llevado al Santo Padre por las diócesis de Madrid, Sant Feliú del Llobregat, Barcelona y el archipiélago canario.

Agenda en la isla: dimensión social y religiosa

La actividad del Papa en Tenerife arranca a primera hora de la mañana tras su llegada desde Gran Canaria, siendo recibido formalmente en la pista de Los Rodeos por el obispo de la diócesis tinerfeña, por la ministra Saiz y por el presidente regional Clavijo. Posteriormente, León XIV se trasladará al Centro de Las Raíces, una instalación que actualmente asiste a medio millar de personas. Allí mantendrá un encuentro directo con personas migrantes y entidades sociales para conocer la realidad de la gestión humanitaria en las islas. Al mediodía, a las 12:15 horas, el Papa presidirá la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, un acto multitudinario que volverá a contar con la presencia de los ministros del Gobierno central.

El trasfondo de la gestión migratoria en Las Raíces

La visita del Papa junto a los ministros de Pedro Sánchez al centro de Las Raíces sitúa el foco sobre el punto más sensible de la política canaria. El encuentro de las autoridades coincide en el tiempo con las persistentes demandas del Ejecutivo regional respecto al reparto de menores y la financiación estatal para la acogida. Mientras Moncloa busca capitalizar la fotografía de sensibilidad humanitaria al lado del Papa, desde el ámbito autonómico se sigue insistiendo en la necesidad de soluciones estructurales y estables que vayan más allá de los gestos protocolarios de una jornada histórica.

Regreso del pontífice a Roma

Tras la conclusión de la misa en el puerto capitalino, la comitiva papal iniciará el trayecto de regreso hacia las instalaciones aeroportuarias de Los Rodeos. Una vez finalizados los honores de ordenanza en presencia de don Felipe VI y las autoridades civiles, el papa León XIV embarcará en el avión internacional con rumbo a Roma, dando por concluido de forma definitiva su viaje en territorio español.