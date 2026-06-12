La constitución de empresas en Canarias cae diez veces más que la media nacional

La creación de empresas en el archipiélago canario registró un freno durante el pasado mes de abril. Según los datos de la Estadística de Sociedades Mercantiles publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), se constituyeron en las islas un total de 387 sociedades mercantiles, cifra que representa una contracción del 19,6% en comparación con el mismo mes de 2025. El dato contrasta con el comportamiento nacional, donde la creación de sociedades experimentó una variación a la baja de un 2%.

Mayor concentración de fondos

Frente a la reducción en el número neto de nuevas empresas, la estadística refleja un incremento en el capital social suscrito, es decir, el dinero total que los socios fundadores se han comprometido legalmente a aportar a las empresas en su constitución.

Este montante alcanzó los 15.469 millones de euros, lo que supone un aumento del 109,4% respecto a abril del año anterior. La relación entre el menor número de empresas (387) y el volumen de capital aportado indica una concentración de fondos en operaciones específicas. Este fenómeno responde habitualmente a la entrada de proyectos de gran dimensión financiera o sociedades de inversión.

Asimismo, la estadística del Istac constata que 111 sociedades mercantiles ya existentes acometieron ampliaciones de capital durante el mes de abril, un volumen sectorial que supera los datos de los meses anteriores.

Distribución provincial y formas jurídicas

El comportamiento de los registros mercantiles muestra la siguiente distribución entre las dos provincias de la comunidad autónoma. Mientras que en Las Palmas se registró la constitución de 245 sociedades mercantiles, lo que equivale a una disminución interanual del 19,6%, Santa Cruz de Tenerife contabilizó la creación de 190 nuevas sociedades, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a abril de 2025.