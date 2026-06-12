León XIV carga contra las mafias migratorias y advierte de la 'justicia divina'

El papa León XIV protagonizó este viernes un multitudinario acto en la plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife, donde se congregaron más de 2.000 personas para escuchar un discurso marcado por la defensa de la dignidad humana, la denuncia de las mafias migratorias y una llamada a la acogida responsable de quienes llegan a Europa.

Durante su intervención, el Pontífice lanzó un contundente mensaje dirigido a las redes que trafican con seres humanos, a las que exigió que cesen de inmediato sus actividades ilícitas. "El dinero manchado por el sufrimiento de los más vulnerables no reportará paz, ni honor, ni futuro", advirtió ante los asistentes.

León XIV instó a los responsables de estas organizaciones criminales a abandonar sus prácticas y emprender un camino de conversión. Además, recordó que cada vida perdida en el mar y cada familia engañada por falsas promesas constituyen una grave responsabilidad moral. "Por cada persona que ha muerto intentando alcanzar una vida mejor tendrán que rendir cuentas ante Dios", señaló.

El Papa pidió a quienes se lucran con la desesperación ajena que rompan "las cadenas de la explotación" y reparen el daño causado mientras aún estén a tiempo. En este sentido, defendió que el destino de las personas no puede quedar condicionado por la violencia, la codicia o la indiferencia de quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.

Una acogida sin renunciar a la identidad

Más allá de la denuncia de las mafias, León XIV dedicó buena parte de su mensaje a reflexionar sobre el fenómeno migratorio y el papel de las sociedades de acogida. El Pontífice defendió la construcción de un mundo "sin murallas", basado en la apertura y la fraternidad, aunque matizó que la integración exige compromisos por ambas partes.

Según explicó, acoger no significa borrar la historia, la cultura o las raíces de quienes llegan, pero tampoco implica que la sociedad receptora deba renunciar a su propia identidad. "El recién llegado debe aprender a habitar una tierra nueva, mientras la comunidad que lo recibe mantiene viva su propia cultura", afirmó.

La misión de la Iglesia va más allá de la ayuda material

Durante su discurso, el líder de la Iglesia católica recordó que muchas de las personas que alcanzan las costas europeas necesitan ayuda inmediata en aspectos básicos como la alimentación, la vivienda, el aprendizaje del idioma, el acceso al empleo o la protección jurídica.

Sin embargo, insistió en que la labor de la Iglesia no puede limitarse exclusivamente a la asistencia social. "La Iglesia no es una ONG", subrayó, antes de reclamar a los católicos la construcción de comunidades capaces de acompañar a las personas migrantes también desde el punto de vista espiritual.

A su juicio, la acogida debe incluir la posibilidad de conocer el mensaje cristiano y encontrar una esperanza que vaya más allá de las necesidades materiales y las circunstancias sociales.

El 'naufragio silencioso' de la exclusión

En la parte final de su intervención, León XIV alertó sobre lo que definió como el naufragio silencioso, una realidad que afecta a numerosos inmigrantes una vez llegan a su destino. El Papa se refirió a quienes terminan viviendo en ciudades desconocidas, sin redes familiares, sin empleo estable y expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Para evitar esa exclusión, apeló a la conciencia de los cristianos y les pidió ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas y poner sus capacidades al servicio de la sociedad.

El Pontífice tuvo también palabras de reconocimiento para las comunidades iberoamericana y filipina presentes en España, cuya aportación, dijo, contribuye a revitalizar la fe y la vida de numerosas parroquias en todo el país.

El acto celebrado en La Laguna se desarrolló en un ambiente de gran participación y estuvo marcado por constantes muestras de afecto hacia el Santo Padre, en una de las citas más multitudinarias de su visita a Canarias.