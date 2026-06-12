León XIV recuerda a los inmigrantes que su integración pasa por aprender el idioma y respetar las leyes

En el último día de León XIV en España, el Santo Padre se ha trasladado hasta la plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife, para conocer los proyectos que enseñan español y dan formación profesional a los inmigrantes llegados a Canarias.

Uno de los encargados de presentarle dichos proyectos ha sido Mbacke, de Senegal, que le ha contado lo que hacen en la Fundación Canaria 'El Buen Samaritano'. "Tenemos clases de español, cocina, agricultura, albañilería, carpintería, reparaciones, informática, costura, etc., y en mi caso, la formación básica de España". Además, le ha contado al Papa que "cuando una persona te tiende la mano sin pedir nada a cambio, el miedo se va y nace la esperanza. Por eso mi compromiso hoy es simple: quiero devolver lo que he recibido. Quiero trabajar con honestidad, estudiar con esfuerzo, y ayudar a mi familia",

Khalid Allad, un joven marroquí de 24 años, le ha contado al Papa que consiguió llegar a las costas españolas la segunda vez que lo intentó. Y que lo logró gracias a la Fundación Don Bosco (Salesianos), donde hizo cursos de cocina, monitor de comedor escolar, cuidado de animales y también de construcción. "Gracias a esa formación, una empresa me ofreció un precontrato que me permitió obtener el permiso de residencia y trabajo", ha asegurado. "Ahora cada mañana, cuando salgo de mi casa, voy a trabajar feliz", comentó emocionado. Tras escucharlos, León XIV ha pedido a la sociedad que ayude a combatir ese "naufragio silencioso que se produce después de la llegada: quedar solo en una ciudad, sin lengua, sin vínculos, sin trabajo, sin confianza y expuesto a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad. Integrar es impedir ese segundo naufragio".

Durante su intervención, el Santo Padre ha recordado a la sociedad que las iniciativas para integrar a los inmigrantes no son "filantropía sino respeto de la dignidad humana". Además, ha solicitado a quienes llegan a un nuevo país en busca de oportunidades que "no queden encerrados en la condición de víctimas" y que pongan de su parte "aprendiendo el idioma, respetando las leyes y participando en la vida común, para no crear guetos".

Asimismo, el Papa ha condenado de forma rotunda a las mafias que trafican con inmigrantes, a las que ha acusado de "aprovecharse de la desesperación" y de organizar "rutas de muerte". "A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio ¡Deténganse! El dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres no dará paz, ni honor, ni futuro. Devuelvan lo arrebatado y reparen cuanto puedan".

También ha sugerido a los inmigrantes que a ellos les corresponde poner su parte y "aprender la lengua de la comunidad que les recibe, respetar sus leyes, conocer sus costumbres, participar en la vida común y ofrecer con gratitud sus dones". Les ha recordado que integración "no significa borrar la historia de quien llega ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria. Tampoco significa crear mundos paralelos, cerrados unos a otros, donde las personas conviven sin encontrarse realmente. No quedéis encerrados en la condición de víctimas", ha sugerido.