León XIV se despide de Tenerife alertando del "segundo naufragio" de los inmigrantes

El papa León XIV ya ha concluido este viernes en Tenerife su viaje apostólico por España. La jornada de despedida ha combinado encuentros sobre la realidad migratoria en San Cristóbal de La Laguna y el Centro de Las Raíces con una función religiosa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Una jornada centrada en los migrantes

Las actividades comenzaron por la mañana en el Centro de Las Raíces. Ante las personas acogidas, el Pontífice recordó que quienes logran alcanzar las islas pertenecen al grupo que esquiva el desenlace de la ruta atlántica, un trayecto donde miles de personas pierden la vida. El Papa describió la huida de la violencia, el hambre y las injusticias económicas, señalando que la llegada en condiciones de extenuación obliga a la sociedad a no mostrar indiferencia.

Posteriormente, en la plaza del Cristo de La Laguna, el Santo Padre conoció los proyectos de formación de las fundaciones El Buen Samaritano y Don Bosco. En este espacio escuchó los testimonios de jóvenes como Mbacke, de Senegal, y Khalid Allad, de Marruecos, quienes explicaron cómo el aprendizaje del idioma y de oficios les abrió las puertas a precontratos laborales y a la obtención del permiso de residencia.

Tras estos relatos, la comitiva se trasladó a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Allí, el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a la corporación municipal, recibió al Pontífice en la primera visita de un Papa en los 532 años de historia de la ciudad, haciéndole entrega de una réplica a escala de la Cruz Fundacional del municipio.

"Todos somos hermanos"

En su intervención en La Laguna, el Santo Padre subrayó que las iniciativas de integración corresponden al respeto a la dignidad humana y no a la filantropía. Dirigiéndose a los migrantes, les solicitó que pongan de su parte aprendiendo la lengua de la comunidad receptora, respetando las leyes y conociendo las costumbres para evitar la creación de guetos, instándoles a no quedar fijados en la condición de víctimas.

Durante el acto, León XIV condenó la actividad de las redes que trafican con personas y lucran con el sufrimiento ajeno, exigiéndoles que se detengan y reparen el daño. Asimismo, alertó sobre el riesgo del aislamiento posterior a la llegada a las costas. El Papa definió como un "segundo naufragio" el hecho de quedar solo en una ciudad, sin vínculos, sin idioma y expuesto a abusos, pidiendo a la comunidad cristiana que actúe para impedir esta situación. Al asomarse al balcón del Obispado Nivariense, el Pontífice resumió su visión ante los asistentes: "Todos queremos ser reconocidos con la dignidad humana que Dios nos dio. Todos somos hermanos y hermanas".

La multitudinaria misa en Santa Cruz

El acto final de la visita pastoral consistió en una eucaristía que reunió a 35.000 fieles en la explanada de la Dársena de los Llanos, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El entorno litúrgico incorporó elementos del patrimonio insular, con la presencia de la imagen de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, el Santísimo Cristo de La Laguna y reliquias del Hermano Pedro y San José de Anchieta. Como contrapartida simbólica al drama humanitario de las islas, tres cayucos procedentes de Senegal permanecieron varados junto al altar.

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, transmitió al Pontífice el afecto de los habitantes de La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife, afirmando ante los congregados que el papa León XIV pasa a ser considerado "uno de los nuestros" y que en las islas tendrá siempre su casa. Durante la misa, el obispo defendió la necesidad de manifestar la fe con acciones concretas hacia los desfavorecidos.

Balance de la visita a Canarias

El viaje del Pontífice por el archipiélago se cierra con un balance marcado por la atención al fenómeno migratorio y el impacto en el tejido social de las islas. Al término de las reuniones institucionales, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valoró la llamada de León XIV a la "corresponsabilidad", coincidiendo en que la gestión de la inmigración requiere la implicación conjunta de los territorios estatales y europeos para que el amparo de los menores y adultos no recaiga en solitario sobre las administraciones canarias.

En el plano social y religioso, la movilización de decenas de miles de personas en las calles de la capital y La Laguna evidencia el alcance de la convocatoria, que deja como legado un llamamiento mutuo a la inserción social, el cumplimiento de los deberes ciudadanos y la protección de los derechos fundamentales en las fronteras de Europa.