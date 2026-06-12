Luz verde a las placas solares de Mácher gracias al impulso de la Consejería de Transición Ecológica

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Mariano H. Zapata, ha tomado las riendas de la ordenación energética en Lanzarote al declarar de 'interés general' la instalación de una planta fotovoltaica en el núcleo de Mácher, ubicado en el municipio de Tías. La decisión del Ejecutivo regional se produce tras el rechazo sistemático impuesto por el Consistorio local, que mantenía el proyecto bloqueado desde enero de 2025 escudándose en la calificación del suelo rústico de protección agraria y en el encorsetado planeamiento municipal vigente.

Artículo 6 bis para desatascar inversiones

Para sortear la parálisis administrativa y defender el desarrollo de las energías renovables en el archipiélago, el Área de Gobierno canario ha decidido aplicar el artículo 6 bis de la Ley 11/1997 que regula el sector eléctrico canario. Esta herramienta legal faculta al Ejecutivo autonómico a someter proyectos estratégicos a un 'régimen especial', agilizando los trámites sin necesidad de obtener una licencia urbanística previa o verse condicionado por actos de control preventivo por parte de corporaciones municipales o insulares.

No es la primera vez que la administración regional recurre a esta vía para evitar el freno local a la transición ecológica; ya en enero de 2025 se intentó una fórmula similar con el proyecto Magec I, una iniciativa de más de 7.000 paneles fotovoltaicos que finalmente decayó por problemas estrictamente documentales de la empresa interesada.

Detalles técnicos del proyecto de la planta fotovoltaica

La nueva iniciativa privada está promovida por la entidad madrileña RS Iberia 23, SL, con sede en el Paseo de la Castellana, y recibió el visto bueno definitivo de la Consejería el pasado 15 de mayo de 2026 para ser declarada de 'interés insular'. El plan técnico prevé la implantación de un total de 1.680 placas solares y la construcción de un centro de transformación en una parcela que abarca una superficie total de 28.721 metros cuadrados, ocupando la infraestructura una extensión neta de 24.117 metros cuadrados. La ejecución global del parque fotovoltaico requerirá, además, el procedimiento de expropiación forzosa para un total de 36 terrenos de la zona.

La resistencia burocrática del Ayuntamiento

La resolución autonómica ha abierto un plazo reglamentario de un mes para que tanto el Ayuntamiento de Tías, liderado por Juan Cruz Saavedra, como el Cabildo de Lanzarote fijen su postura definitiva. El consistorio de Tías ya ha manifestado su disconformidad a través de un informe técnico elaborado por la arquitecta municipal, argumentando que el Plan General de Ordenación Urbana prohíbe el uso energético en dicha categoría de suelo rústico y acusando al Ejecutivo canario de ejercer un uso 'arbitrario' de la norma legal para forzar una 'alteración irreversible' del paisaje tradicional.

Por su parte, la Consejería regional defiende la plena legalidad de la medida y la urgencia de la infraestructura, recordando que las corporaciones locales disponen ahora de la vía de alegaciones para encauzar el procedimiento dentro de los márgenes legales.