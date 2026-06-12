Mbake y Yaya llevarán ante el Papa el duro viaje en cayuco con el mensaje de que solo vienen a sumar

La Plaza del Cristo de La Laguna se ha transformado este viernes en el epicentro de la emoción y la reivindicación social en Canarias. Alrededor de 3.000 personas se han congregado para presenciar el encuentro del papa León XIV con las organizaciones de acogida y las comunidades de migrantes, una cita llamada a marcar un antes y un después en la visibilización de la ruta atlántica.

Dos jóvenes senegaleses, Mbake y Yaya, han acaparado todos los focos. A pie de calle y ante los periodistas desplegados en la plaza, ambos han tomado la palabra de forma serena y confiada, no desde el victimismo, sino desde la dignidad de quienes han cruzado el Atlántico con un único objetivo: trabajar, aprender y aportar a la sociedad que los ha acogido. Han puesto voz a los miles de compatriotas que arriesgan la vida en el océano en busca de un futuro digno.

Nueve días de infierno hasta El Hierro

Mbake, tiene hoy 20 años, pero hace dos vio de cerca el final, recuerda con total nitidez el viaje que cambió su destino en septiembre de 2024. El joven relata el "infierno" que supuso pasar nueve días a la deriva en el mar, en una embarcación que se quedó completamente desprovista de combustible y cuyos ocupantes se vieron obligados a remar desesperadamente los últimos kilómetros hasta alcanzar la costa de El Hierro.

Tras su llegada a la 'Isla del Meridiano', y después de que las pruebas de determinación de edad confirmaran su mayoría de edad, Mbake fue derivado a Tenerife. Allí encontró el apoyo fundamental del padre Pepe y de la Fundación Buen Samaritano, un faro que le ayudó a superar los "muy complicados" primeros meses de adaptación, marcados por la barrera del idioma y el desarraigo.

"A veces no entiendo a la gente porque dicen que venimos a robar o a hacer algo malo, pero no es así; solo queremos una oportunidad para ayudar a nuestra familia", confiesa el joven, cuyo gran sueño es consolidar una vida estable y poder regresar algún día a Senegal para reencontrarse con sus padres.

"No venimos a quitar nada, solo venimos a sumar. No hay división. le seguiré recordando al mundo que detrás de cada inmigrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad". Un mensaje que quiere transmitirle al Santo Padre desmontando cualquier prejuicio.

El duro golpe de la realidad europea

Una realidad muy similar es la que comparte Yaya, de 22 años y actual estudiante de ESO. Su travesía en patera duró ocho días, compartiendo espacio y miedo con otras 200 personas en una embarcación precaria que amenazaba con hundirse a medida que el agua se filtraba y los víveres se agotaban. Gracias al esfuerzo económico de un tío suyo, que costeó un viaje cuyos pasajes pueden alcanzar los 1.000 euros, Yaya reside hoy en Tenerife.

Para él, la visita del papa es "muy emocionante" porque pone el foco internacional sobre la acogida, aunque no oculta el choque cultural y administrativo que sufren al llegar a Europa. Yaya recuerda que, cuando estaba en Senegal, pensaba que a los tres meses de pisar suelo europeo ya estaría trabajando para enviar dinero a casa; la realidad le ha demostrado que no es así. Frente a los prejuicios que a menudo sufre el colectivo, Yaya es tajante al recordar que el futuro y la vida están por encima de todo. "Nosotros no venimos aquí para robar ningún trabajo, solo venimos aquí para mejorar nuestro futuro y ayudar a nuestra familia", concluye con firmeza.

Más allá de las disputas políticas en los despachos y del colapso de una gestión estatal, la realidad a pie de calle la escriben historias como las de estos dos jóvenes. Tras burlar el Atlántico, solo piden que las trabas burocráticas no les impidan cumplir el compromiso que hoy han firmado ante el mundo: el de ser ciudadanos de pleno derecho listos para trabajar, ganarse el pan de cada día y levantar el futuro de las islas.