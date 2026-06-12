Multitudinaria espera en Tenerife ante la misa del papa León XIV que cierra su visita a España

Miles de fieles se han congregado desde primera hora de la mañana en la dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife, aguardando con entusiasmo y expectación la llegada del papa León XIV. El Papa oficiará este mediodía la eucaristía que pondrá el broche final a su viaje apostólico a España. La multitud, estimada en más de 30.000 personas, ha ido llenando el recinto en un ambiente marcado por la devoción y la musicalidad característica del archipiélago canario.

Para amenizar las horas previas al acto central, el inmenso escenario ha acogido actuaciones de grupos emblemáticos de la región. Los Sabandeños han sido los encargados de abrir las interpretaciones musicales, ofreciendo a los presentes una isa dedicada a la Virgen de Candelaria, así como una malagueña en honor al Cristo de La Laguna y el popular tema tradicional Llamarme guanche. A ellos se unirán posteriormente otras formaciones y artistas locales como Guan Magec y Chago Melián, completando un repertorio cultural diseñado especialmente para esta histórica jornada.

Entre los asistentes, el ambiente es de profunda emoción. Ángeles, una vecina que se desplazó desde el municipio de Icod de los Vinos y que lleva en el recinto desde las 06:30 horas, ha expresado su gran ilusión por poder asistir a una celebración eucarística oficiada por el Santo Padre. "Como cristiana, siempre he querido ver a un Papa. Si Dios quiere, hoy, ese deseo se hace realidad", ha señalado. Del mismo modo, Mercedes, otra ciudadana tinerfeña que ha acudido junto a feligreses de su parroquia, ha destacado la enorme suerte de poder vivir en primera persona un acontecimiento histórico para las islas.

Las religiosas de diferentes congregaciones también han querido estar presentes en este evento multitudinario. Dos monjas de las Hijas de María Madre de la Iglesia, llegadas desde Puerto de la Cruz, han afirmado que el encuentro es único, añadiendo que el Papa transmite mucha paz y mostrándose confiadas en que esta masiva visita pastoral ayude a aumentar la fe de los asistentes. Durante la espera, la organización ha proyectado un vídeo con imágenes significativas de la diócesis y mensajes del obispo.

El altar donde se celebrará la misa destaca por su profunda simbología local y su conexión con la realidad social. En él ocupan un lugar privilegiado las hermosas imágenes de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna. La patrona luce para la ocasión un manto de color amarillo, lo que supone un claro guiño a la bandera del Vaticano, rematado con diversos detalles en azul y blanco que rememoran la enseña autonómica.

Además de la imaginería religiosa, el montaje cuenta con otros elementos fuertemente vinculados a la tierra, como la roca volcánica y una cuidada selección de flora autóctona. Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención por su crudo simbolismo es la presencia de tres cayucos procedentes de Senegal. Estas rústicas embarcaciones, situadas junto al mar, pretenden servir como "memoria y consciencia" de la severa crisis migratoria que padece la región.

La llegada del papa León XIV al recinto portuario está prevista para las 12:15 horas, tras haber completado un extenso recorrido a bordo del papamóvil por las principales arterias de la ciudad, entre ellas las céntricas avenidas de La Salle, Méndez Núñez y la avenida Marítima. Previamente, el obispo de Roma ha mantenido un encuentro con migrantes en la localidad vecina de La Laguna, reafirmando el marcado carácter social de esta última etapa de su periplo español.