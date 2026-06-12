¿Qué calles cierran y qué transportes funcionan hoy por la visita de León XIV?

Santa Cruz de Tenerife vive hoy una jornada sin precedentes. La presencia del papa León XIV en la isla ha obligado a activar un operativo de seguridad y movilidad que afecta al funcionamiento habitual de la ciudad. El punto neurálgico del día se sitúa en el Puerto de la capital, escenario configurado para albergar una eucaristía ante decenas de miles de fieles.

Para canalizar la afluencia de ciudadanos y garantizar el orden en las calles, el Ayuntamiento ha desplegado a 180 agentes de la Policía Local, apoyados por el personal de Protección Civil, los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias Canario y los equipos de mantenimiento municipal.

El recorrido y el cambio al papamóvil

La llegada del Pontífice a la capital se realiza inicialmente en un vehículo oficial cerrado. El itinerario se inicia desde los accesos de San Cristóbal de La Laguna para adentrarse en la ciudad a través de la avenida Tres de Mayo, la avenida Manuel Hermoso Rojas y la avenida La Salle.

Es precisamente en la avenida La Salle donde se ejecuta el cambio al papamóvil, permitiendo el contacto visual directo con los ciudadanos congregados en los márgenes de la vía. A partir de ese punto, la comitiva discurre en modo descubierto por el puente Galcerán, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, la avenida Marítima y la avenida Constitución, concluyendo en la explanada habilitada en el Puerto para la celebración litúrgica.

Restricciones severas a la circulación

Las modificaciones en el tráfico comenzaron de madrugada y se prolongarán hasta la tarde. Los principales puntos de afección vial y sus horarios son los siguientes:

Desde las 03:00 horas: Restricciones en la autopista TF-4 en sentido de entrada a Santa Cruz de Tenerife.

De 06:30 a 17:00 horas: Cierre completo del entorno portuario y de las avenidas Constitución, Marítima y Francisco La Roche (hasta el monumento a la Victoria).

De 10:00 a 12:30 horas: Clausura total de las calles que integran el recorrido oficial de la comitiva papal.

De 13:00 a 14:00 horas: Bloqueo temporal en la salida del Puerto y las conexiones hacia la autopista del Norte (TF-5).

Cambios en el transporte público: guaguas y tranvía

La operadora de guaguas Titsa ha suspendido durante esta jornada las líneas urbanas 914, 920 y 921. Por su parte, un total de 14 rutas sufren desvíos y modificaciones en sus trayectos habituales (901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 912, 919, 934, 935, 936, 937 y 940). Como contrapartida, la compañía refuerza el número de viajes en el resto de conexiones y activa una línea lanzadera específica para trasladar a los asistentes hacia la zona portuaria.

El tranvía, gestionado por Metrotenerife, también opera con limitaciones sectoriales:

Desde las 06:00 horas: Los convoyes circulan únicamente entre las paradas de Trinidad (La Laguna) y Guimerá.

A partir de las 10:30 horas: El servicio se reduce aún más, acotando el viaje al tramo entre Trinidad y La Paz.

La frecuencia de paso está fijada en 15 minutos de 06:00 a 07:00 horas, y en 10 minutos desde las 07:00 hasta las 22:00 horas.

Espacios reservados y cierre de instalaciones

El consistorio ha ubicado un sector acotado para personas con movilidad reducida (PMR) justo enfrente del Palacio de Capitanía General de Canarias. Este punto dispone de facilidades de acceso y visibilidad hacia el paso de la comitiva, regulándose la entrada por estricto orden de llegada de los usuarios hasta completar la capacidad disponible.

En el sector del transporte ligero, los patinetes de alquiler tienen prohibido el estacionamiento en las avenidas Constitución y Marítima, la plaza del Cabildo y el resto de las calles del recorrido. Los taxis cuentan con paradas provisionales en la avenida San Sebastián y la calle General Gutiérrez.

La actividad de la ciudad se ve alterada también en los servicios públicos. Permanecen cerrados al público el Palmetum, el Parque Marítimo César Manrique, la Escuela Municipal de Música y los servicios de Biblioguagua y Biblioexprés. En el lado opuesto, mantienen sus puertas abiertas el Museo Municipal de Bellas Artes, el Templo Masónico y las bibliotecas de los barrios de Añaza y Ofra. La Biblioteca Municipal Central ofrece su sala de estudio en el horario habitual, aunque el préstamo de libros concluye a las 14:00 horas.

Despliegue especial de limpieza

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante el área de Servicios Públicos y la empresa concesionaria Valoriza, ejecuta un plan extraordinario para asegurar las condiciones de las vías públicas en los puntos de mayor concentración de personas. Este operativo suma 32 operarios a las tareas ordinarias y añade recursos técnicos específicos: una cuba de baldeo, una unidad hidrolimpiadora, dos barredoras y un camión recolector de residuos. Las labores se centran en la zona portuaria, la plaza de España y la avenida Marítima, extendiéndose antes, durante y después de los actos programados.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha manifestado la intención de ofrecer el mejor estado de la ciudad en una jornada de alta afluencia, justificando así la dotación de medios humanos y materiales adicionales. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha apelado a la implicación de los ciudadanos para conservar la limpieza de los espacios compartidos, agradeciendo de antemano el trabajo de las brigadas desplegadas en las calles de la capital.

Las autoridades locales solicitan a la población que evite aproximarse al entorno del Puerto y del recorrido en vehículos particulares. Se aconseja recurrir al transporte público colectivo, planificar los desplazamientos urbanos con margen de tiempo y seguir las actualizaciones informativas emitidas a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, Titsa y Metrotenerife.