Canarias exige a Bruselas blindar los fondos de las regiones ultraperiféricas

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, ha acudido a la localidad francesa de Bayona en representación del presidente regional, Fernando Clavijo. En este encuentro, en el que han participado emisarios gubernamentales de España, Francia y Portugal, el representante isleño ha sido tajante al reclamar el mantenimiento de las partidas económicas específicas destinadas a las autodenominadas Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el marco del próximo diseño financiero del bloque comunitario.

Durante su intervención en la cumbre trilateral, Quintero desglosó las necesidades del archipiélago y del resto de territorios que comparten esta singularidad geográfica y económica. El consejero autonómico detalló que resulta perentorio proceder a una actualización de las dotaciones adicionales de cohesión adscritas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y al FSE+. Asimismo, incidió en la urgencia de dotar al programa Posei de una regulación normativa propia que garantice una aportación dineraria suficiente, estable y netamente diferenciada de otros mecanismos.

Defensa institucional

Como culminación de estas jornadas de trabajo, los territorios afectados han suscrito y aprobado de forma unánime la Declaración de Bayona. Este memorándum exige a las instituciones continentales que el futuro esquema monetario que regirá en la Unión Europea blinde jurídicamente el reconocimiento singular que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispensa a estas áreas. El propósito de este blindaje institucional no es otro que salvaguardar la igualdad de oportunidades frente a las zonas continentales europeas.

En este sentido, los mandatarios regionales han expresado su profunda inquietud ante los debates recientes impulsados por ciertos sectores comunitarios. Dichas discusiones plantean una progresiva recentralización y la redirección del presupuesto hacia nuevas metas comunitarias, algo que, según los firmantes de la declaración, en ningún caso puede traducirse en una merma de las finanzas y de la capacidad de decisión institucional que actualmente ostentan las RUP.

Fondos garantizados

Frente a estas amenazas de recortes encubiertos, las delegaciones de España, Francia y Portugal han exigido que cualquier hipotética alteración de las directrices del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo comprendido entre 2028 y 2034 preserve intactos los mecanismos de compensación de sobrecostes estructurales. En particular, hicieron hincapié en asegurar la pervivencia operativa del Posei, el cual debe seguir estando sufragado en su integridad por los fondos de la política agrícola común (PAC).

A modo de conclusión, el dirigente autonómico quiso poner en valor el indudable rol estratégico que juegan estas zonas remotas para el conjunto de las naciones occidentales, subrayando sus aportaciones en parcelas críticas como la soberanía agroalimentaria, la sostenibilidad del entorno natural, la acción climática y el control efectivo de los recurrentes flujos migratorios. "Defender a las RUP es también defender la cohesión, la soberanía y la presencia de Europa en el mundo", sentenció de manera contundente el emisario canario al término de la cumbre transnacional.